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Исследователи нашли новый способ борьбы с облысением

17 февраля 2022, 04:26
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Важнейшая проблема - миллионы людей по всему миру буквально каждый божий день страдают от облысения. И, кажется, исследователи нашли способ им помочь.

Облысение
Исследователи нашли новый способ борьбы с облысением/ ua.depositphotos.com

В японском институте физико-химических исследований RIKEN разработан новый способ борьбы с облысением. Соответствующая статья была опубликована в специализированном научном журнале Scientific Reports.

Группа исследователей под руководством доктора медицины Такаси Цудзи пыталась найти методы восстановления волос из стволовых клеток. Для этого они культивировали стволовые клетки мышиных фолликул шерсти и усов в различных средах. После проверки 220 комбинаций различных ингредиентов ученые обнаружили, что лучший результат демонстрирует смесь из пяти ингредиентов (среда NFFSE) при высевании клеток на определенной разновидности коллагена.

Рост волос у людей и других млекопитающих представляет непрерывный циклический процесс, при котором отдельные волосы растут, затем выпадают и вырастают вновь. Как выяснилось, 81% волосяных фолликул, выращенных из стволовых клеток в среде NFFSE, выдерживают не менее трех таких циклов. У 79% фолликул в других средах волосы переставали расти после выпадения.

"Наша система выявила метод циклической регенерации волосяных фолликул из стволовых клеток. В ближайшем будущем она поможет сделать регенерационную терапию фолликул реальностью", ‒ заявил Цудзи.

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Напомним, ранее ученые установили: главный фактор того, что волосы активно выпадают - нехватка гормона, который называется дигидротестостерон (ДГТ). И они составили топ-3 продуктов, которые помогут избежать облысения

До того американские исследователи установили, что китайский коронавирус боится грязных и немытых волос.

viber
здоровье облысение организм
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