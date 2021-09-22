Исследование: люди, которые ненавидят этот вкус, менее уязвимы для заражения коронавирусом

Рецепторы, называемые T2R38, измеряют горечь, а также выделяют оксид азота, который может убивать вирусы. / Reuters

Новое исследование утверждает, что люди, которые ненавидят вкус горьких продуктов, таких как брокколи и брюссельская капуста, с меньшей вероятностью заразятся Covid.

Доктора утверждают, что "супер-дегустаторы" - люди с необычно большим количеством вкусовых рецепторов, чувствительные к привкусу горечи, могут быть лучше защищены от вирусов.

Исследователи утверждают, что обнаружение таких продуктов, как грейпфрут, вино, шпинат, кофе, пиво и шоколад, подавляющее, может означать, что организм лучше естественным образом борется с вирусами, попадающими в дыхательные пути, пишет Mirror.co.uk.

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Группа ринологов - экспертов по носу - в Батон-Руж, штат Луизиана, обнаружила, что у супер-дегустаторов в 10 раз меньше шансов заразиться этим вирусом, и ни один из участников исследования не был госпитализирован.

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Врачи предупредили, что это может сработать и в обратном направлении - люди с более слабым чувством вкуса могут быть более уязвимы для Covid.

Алан Хирш, директор Фонда изучения запаха и вкуса и исследования, сказал: "Если вы не можете почувствовать горечь, вам следует быть гораздо осторожнее".

В исследовании приняли участие 1935 человек из различных клиник и больниц по всей территории США, и они провели вкусовые тесты, чтобы увидеть, где они попадают в диапазон между "не дегустаторами" и "супер-дегустаторами".

Люди с меньшим количеством вкусовых рецепторов с большей вероятностью заразились вирусом и составили 47 из 55 госпитализированных в общей группе.

Врачи считают, что связь между статусом "супер-дегустатора" и лучшими шансами на борьбу с вирусами может быть объяснена особым типом рецепторов во рту и горле.

Рецепторы, называемые T2R38, измеряют горечь, а также выделяют оксид азота, который может убивать вирусы.

Закись азота также активирует волоски - крошечные волоски в задней части горла человека, которые помогают вытеснять бактерии из организма.

Один из исследователей, доктор Генри Бархам, сказал сайту Wine-Searcher: "Когда эти рецепторы активируются, они делают несколько вещей, в том числе усиливают действие волосков и увеличивают выработку слизи.

"Они также производят оксид азота. Было показано, что оксид азота ингибирует спайковый белок вируса, вызывающий Covid-19".