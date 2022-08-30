Использованные чайные пакетики еще пригодятся: зачем их кладут в унитаз и обувь

Зачем чайные пакетики кладут в унитаз и обувь / скриншот

Многие выбрасывают чайные пакетики после того, как попили чай. Не стоит этого делать. Это ценное средство для многих задач.

Главред собрал лайфхаки, которые помогут применить чайные пакетики с пользой.

Зачем чайные пакетики кладут в унитаз?

Чтобы быстренько избавиться от налета и к тому же убить вредные микробы и уничтожить неприятный запах. Вам необходимо положить влажные чайные пакетики на области налета и дать полежать как минимум 20 минут. Удобнее всего оставлять их на ночь.

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Затем протереть унитаз ершиком. Просто попробуйте и ваш унитаз будет выглядеть будто только что из магазина. К тому же вы полностью избавитесь от неприятного запаха.

Зачем чайные пакетики кладут в обувь?

Если обувь неприятно пахнет, то это вовсе не означает, что ее нужно выбрасывать. Есть множество домашних средств, которые помогут избавиться от неприятного запаха и уничтожить вызывающие его бактерии. С их помощью вы сэкономите средства и сможете сберечь свою любимую обувь.

Заварите в горячей воде пакетики черного чая. Черный чай содержит больше танинов, которые помогают уничтожить создающие неприятный запах бактерии. Залейте кипятком два чайных пакетика (по одному для каждой туфли) и подождите 2–3 минуты, пока они заварятся.

Чтобы не обжечься горячими пакетиками, используйте что-нибудь, чтобы достать их из воды. Подойдут ложка, вилка или щипцы.

После того как вы достанете пакетики из воды, подождите несколько минут, пока они остынут. Затем вы сможете взять их голыми руками.

Если запах не очень сильный, можно положить в каждую туфлю по одному пакетику. Однако в случае сильного и устойчивого запаха лучше использовать несколько чайных пакетиков.

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