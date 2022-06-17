Исполнение желаний и поддержка высших сил: 4 знакам мощно подфартит до конца июня

Четыре знака зодиака беды и несчастья обойдут стороной - в их жизни начнется "белая полоса".
Четыре представителя зодиакального круга до конца июня смогут прочувствовать на себе, как это быть любимчиками фортуны. Их ждет успех в любых начинаниях и осуществление давних желаний.
О том, какие сюрпризы преподнесет средина лета знакам зодиака, читайте в материале: Гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака: Львам – большие деньги, Овнам – беременность, Весам – зависть.
Астрологи назвали четыре знака зодиакального гороскопа, которые своими успехами и невероятным везением будут вызывать зависть окружающих.
Близнецы
До конца месяца Близнецы могут рассчитывать на выгодные деловые предложения или новую должность. Карьерное повышение представителей знака будет стремительным, у вас получится завоевать авторитет среди коллег и уважение руководства. Вас также могут ожидать новые полезные знакомства с влиятельными людьми. Финансовое положение порадует своей стабильностью, не исключены премии или солидные денежные поступления.
Рак
Раки будут полны жизненных сил и энергии, которые важно направить в правильное русло. Вы сможете достичь успехов во всех сферах жизни, у вас все будет получаться. Вы находитесь под защитой высших сил, которые обеспечивают удачу и везение. Возможны денежные поступления из неожиданных источников. На горизонте появится человек, который сыграет важную роль в жизни.
Дева
Выгодные сделки и контракты, деловые переговоры и начало плодотворного сотрудничества – конец июня у Дев полностью посвящен профессиональной деятельности. Вам повезет в финансовых вопросах. Удачное стечение обстоятельств поможет укрепить материальное положение и совершить долгожданные покупки. Вы сможете расставить приоритеты и определиться с тем, чего же действительно хотите достичь в жизни.
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Стрелец
Удачное расположение планет обеспечит Стрельцам удачу в любых начинаниях. Вы сможете решить важные вопросы и достичь поставленных целей. Самое время делать первый шаг в направлении давней мечты – для вас нет ничего невозможного. Не исключено, что вы сможете отправиться в путешествие, которое запомнится надолго. Свободные Стрельцы смогут встретить свою вторую половинку.
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