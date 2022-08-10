УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Исполнение желаний, большие деньги и сказочная удача: 4 знака зодиака до конца года не будут знать бед

10 августа 2022, 04:17

Новая работа, счастливые перемены в личной жизни или путешествие мечты - кому ожидать.

Гороскоп сентябрь 2022
Гороскоп на сентябрь 2022 / ua.depositphotos.com

Четырем представителям зодиакального круга судьба приготовила щедрые подарки. До конца 2022 года они станут настоящими любимчиками фортуны и смогут воплотить самые смелые желания.

О том, кто из знаков в первом месяце осени сможет укрепить финансовое положение, а кому стоит присмотреться к окружению, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Астрологи назвали знаки зодиака, которые до конца года смогут поймать удачу за хвост и заручиться поддержкой высших сил в любых начинаниях.

Рак

До конца года Раки смогут достичь больших успехов, если правильно расставят приоритеты и определятся со своими целями. Представители знака получат интересное деловое предложение и, возможно, это станет новым витком карьеры. Новая работа принесет увеличение доходов. Вы сможете распорядиться деньгами рационально, вложив их в прибыльный проект. Свободным Ракам звезды сулят встречу с человеком, который перевернет вашу жизнь.

Лев

Львы смогут укрепить свое финансовое положение до конца года. Появится возможность заниматься делом по душе, которое принесет большие деньги. Это позволит совершить долгожданную покупку. Фокус внимания будет сосредоточен на карьерных вопросах, самые амбициозные представители знака смогут добиться повышения. Новые знакомства будут не только интересными, но и полезными. Хорошо складываются и отношения со своей второй половинкой, не исключено, что вы задумаетесь о пополнении в семействе.

Дева

Девы могут рассчитывать на покровительство высших сил во всех делах. Поддержка родных и близких людей будет вдохновлять вас на новые свершения. Вы сможете перейти на новую ступень профессиональной деятельности и увеличить уровень доходов. Свободные Девы встретят человека, который разделит их интересы. До конца года вы можете отправиться в путешествие, которое подарит массу позитивных эмоций.

Стрелец

Стрельцы до конца 2022 года смогут добиться значительных успехов в профессиональной деятельности. Вы сможете добиться материальной стабильности. Это позволит совершить крупные покупки и отправиться путешествовать. Удача на стороне Стрельцов, их заветное желание может исполнится.

Читайте также:

гороскоп Лев гороскоп Дева Рак гороскоп Стрелец гороскоп
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:17

Исполнение желаний, большие деньги и сказочная удача: 4 знака зодиака до конца года не будут знать бед

03:45

"Когда увидят, что Акела промахнулся": эксперт объяснил, когда Путина свергнут с тронаВидео

03:10

Наступление россиян на юге Украины выгодно для ВСУ - израильский офицерВидео

02:35

"Нарастите волосы": Волочкова изменилась до неузнаваемости

02:15

Военный эксперт рассказал, стоит ли опасаться русской гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Реклама
01:46

"Сбегут в РФ": эксперт объяснил, что будет с пророссийски настроенными украинцами после деоккупацииВидео

00:07

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2022: Девам – обман, Скорпионам – тревога, Рыбам – врагиВидео

09 августа, вторник
23:57

Как не испортить посуду: что категорически запрещено мыть в посудомойке - секреты хозяйкам

23:36

"Война должна закончиться Крымом": Зеленский высказался о взрывах на авиабазеВидео

23:32

"Очень больно": Зеленская не сдержала слез, рассказывая японцам о погибшей ЛизеВидео

23:05

"Есть две версии": Арестович допустил удары по Крыму из украинского оружияВидео

22:55

"Теперь мы диктуем условия": Путину могли доложить об ударе по Крыму на этапе планирования - ЖдановВидео

22:46

"Ты не офицер": украинского ведущего не взяли в армию

22:39

США ввели жесткие санкции против чиновников Беларуси: кто попал в список

22:30

ВСУ перехватывают инициативу в войне: эксперт назвал 3 причины, почему оккупанты "тормозят наступление"Видео

22:03

"Города утопают в трупах": россияне превратили Луганщину в руины, Попасную отстраивать не будутВидео

21:57

У Путина открылись глаза, он жалуется на проблемы алкоголизма и бедности в РФ

21:48

Появилось видео момента мощных взрывов на аэродроме в КрымуВидео

21:40

В Украине может прекратить работу главный производитель детского питания

21:38

Harpoon достанет до Крыма: военный эксперт назвал следующую цель ВСУВидео

Реклама
21:29

США помогут разминировать Украину: сколько денег дадут на подготовку саперов

21:17

Арестович пофилософствовал и рассказал женщинам, как найти настоящую любовьВидео

21:17

Новофедоровка была "анонсом" серии ударов по Крыму, дальше будет Крымский мост – ЖдановВидео

20:52

По аэродрому оккупантов в Крыму ударили украинским оружием - The New York TimesВидео

20:51

Олег Жданов поведал, будет ли мстить Россия за "прилеты" по авиабазе в КрымуВидео

20:47

Послала на три буквы: Приходько разорвала отношения с зазомбированной кумой из РФВидео

20:32

После взрывов в Новофедоровке Крымский мост становится целью номер один – Олег Жданов

20:26

Шендерович учуял "нацизм" в предложение Зеленского выгнать русских из стран ЗападаВидео

20:20

Мощный "прилет" по Крыму: перепуганный Аксенов сообщил о жертвеВидео

20:10

Приметы на 11 августа: 3 вещи, которые запрещено делать в рождество Николая ЧудотворцаВидео

19:58

"Я его не люблю": Приходько снова "штрыкает" Потапа

19:57

"Все только начинается": Подоляк мощно высказался о "прилетах" по авиабазе в КрымуВидео

19:37

"Бавовна" в Крыму: что известно о ключевом аэродроме оккупантов в НовофедоровкеВидео

19:36

Война в Украине может закончиться до конца года: Жданов назвал главное условиеВидео

19:33

Актер-путинист Стивен Сигал приехал на Донбасс посмотреть на место убийства украинских пленных

19:25

Напоминаем о запрете курения: в Минобороны с юмором отреагировали на взрывы в КрымуВидео

19:23

Большие неприятности и козни врагов: 2 знака зодиака ждут испытания до конца 2022 годаВидео

19:15

Запрет на въезд для россиян в западные страны должен быть тотальныммнение

19:10

Оккупанты заминировали Запорожскую АЭС: к этому причастны вагнеровцы - разведкаВидео

18:59

"Пробили окно" в российском ПВО: эксперт объяснил удар по аэродрому РФ в КрымуВидео

Реклама
18:46

"Торчат ребра": на Орбакайте накинулись в сети за чрезмерную худобу

18:01

Удар по складам с БК и взлетной полосе: в РФ раскрыли детали взрывов в НовофедоровкеФотоВидео

18:00

"Кремлю приготовиться": Арестович отреагировал на удар по КрымуВидео

17:45

"Он все время пьян": бывший депутат Госдумы рассказал, как Путин за пьянство выгнал из премьеров Медведева

17:28

Защита от российских ракет: в ВСУ рассказали о новых дальнобойных ЗРК NASAMSВидео

17:13

"Выбешивает": дочь Заворотнюк вызверилась на вопрос о младшей сестре

17:06

"Возможна беременность": нумеролог дал прогноз по браку Медадже и БрежневойВидео

16:57

Резня под Мелитополем: партизаны атаковали членов комиссии по подготовке "референдума"Видео

16:45

Эрдоган нашел выгоду в войне: успехи в переговорах использует для предвыборной кампании - ReutersВидео

16:44

У Украины уже есть ракеты с дальностью 200-300 км, она ударила ими по Крыму – АндрусивВидео

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять