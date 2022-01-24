Ишемическая болезнь сердца - диетолог назвала продукты для профилактики недуга

Дефицит селена способен спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, поскольку он отвечает за функции укрепления иммунитета и разрушения раковых клеток.
Ишемическая болезнь сердца в большинстве случаев вызвана низким уровнем селена в крови, заявила врач-диетолог Ирина Рыль.
По ее словам, селен играет значимую роль для работы человеческого организма, а дефицит этого вещества может привести к серьезным проблемам и заболеваниям, пишет РИА Новости.
"Согласно результатам исследований, ишемическая болезнь сердца в большинстве случаев вызвана низким уровнем селена в крови. И теория свободных радикалов это подтверждает", — рассказала Рыль.
Кроме того, дефицит селена в организме может привести к возникновению таких заболеваний, как аутоиммунный тиреоидит и гипотиреоз.
Селен - польза
Селен — мощный антиоксидант. Обладает способностью предотвращать повреждение ДНК, обеспечивать укрепление иммунной системы и разрушать раковые клетки.
Селен позволяет устранить воспалительные процессы в организме и снизить уровень маркера воспаления CRP (C-реактивный белок - ред.).
"У людей с болезнью Альцгеймера выявляется критически низкий уровень селена. В то время как употребление его в терапевтической дозе позволяет улучшить ситуацию. Селен является антагонистом мышьяка, защищает организм от воздействия кадмия, свинца, таллия, ртути", - объяснила диетолог.
Также Рыль рассказала, что преимуществом селена является то, что он реактивирует витамины С и Е обратно в их активное состояние, поэтому селен, витамины С и Е, а также цинк хорошо сочетаются в один прием, усиливая действие друг друга", — отметила врач-диетолог.
Где содержится селен
Чтобы обеспечить организм селеном, нужно есть бразильский орех, устрицы, морепродукты, яйца, сардины.
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