Ишемическая болезнь сердца - диетолог назвала продукты для профилактики недуга

Дефицит селена грозит ишемической болезнью / Каоллаж pixabay.com, ua.depositphotos.com

Ишемическая болезнь сердца в большинстве случаев вызвана низким уровнем селена в крови, заявила врач-диетолог Ирина Рыль.

По ее словам, селен играет значимую роль для работы человеческого организма, а дефицит этого вещества может привести к серьезным проблемам и заболеваниям, пишет РИА Новости.

"Согласно результатам исследований, ишемическая болезнь сердца в большинстве случаев вызвана низким уровнем селена в крови. И теория свободных радикалов это подтверждает", — рассказала Рыль.

Кроме того, дефицит селена в организме может привести к возникновению таких заболеваний, как аутоиммунный тиреоидит и гипотиреоз.

Реклама

Селен - польза

Селен — мощный антиоксидант. Обладает способностью предотвращать повреждение ДНК, обеспечивать укрепление иммунной системы и разрушать раковые клетки.

Селен позволяет устранить воспалительные процессы в организме и снизить уровень маркера воспаления CRP (C-реактивный белок - ред.).

"У людей с болезнью Альцгеймера выявляется критически низкий уровень селена. В то время как употребление его в терапевтической дозе позволяет улучшить ситуацию. Селен является антагонистом мышьяка, защищает организм от воздействия кадмия, свинца, таллия, ртути", - объяснила диетолог.

Также Рыль рассказала, что преимуществом селена является то, что он реактивирует витамины С и Е обратно в их активное состояние, поэтому селен, витамины С и Е, а также цинк хорошо сочетаются в один прием, усиливая действие друг друга", — отметила врач-диетолог.

Где содержится селен

Чтобы обеспечить организм селеном, нужно есть бразильский орех, устрицы, морепродукты, яйца, сардины.

Читайте также: