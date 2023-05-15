Исчезнут накипь и запахи: 3 идеальных способа, как почистить стиральную машину для профилактики

Профилактика стиральной машины от накипи и других распространенных проблем должна проводиться регулярно, чтобы проблема не осложнилась.

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Как почистить стиральную машину для профилактики/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Накипь, плесень и неприятный запах из стиральной машинки – это бесспорно страшный сон каждой хозяйки. Но как бы мы ни старались, со временем этих проблем всё равно не избежать. Машинка, как и любая другая вещь в доме, нуждается в особом уходе и регулярной очистке. Именно поэтому каждой хозяйке и каждому хозяину стоит знать, как для профилактики почистить стиральную машину. Ведь такие проблемы лучше не запускать до такого уровня, когда они уже станут невыносимыми.

Стиральная машина – это не тот предмет, который можно с легкостью очистить всего лишь с помощью тряпки и моющего средства. Недостаточно будет просто протереть все доступные поверхности. Поэтому на самом деле вопрос, как и чем почистить стиральную машину, сложнее, чем может казаться на первый взгляд.

Прежде всего стоит помнить несколько основных правил, выполнение которых позволит вам как можно дольше избегать возникновения сильных загрязнений, накипи и неприятного запаха:

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1. Следите за тем, сколько моющего средства вы используете, и старайтесь не злоупотреблять им. Особенно стоит быть внимательными со стиральным порошком – если часто сыпать больше порошка, чем нужно, его остатки будут скапливаться внутри машинки.

2. Если на одежде есть очень сильные загрязнения, попробуйте избавиться от них перед стиркой, чтобы большое количество грязи не попадало в барабан машинки.

3. Используйте специальные средства, которые защищают от накипи.

4. После стирки дверцу машинки нужно оставлять открытой, чтобы вся влага могла легко испариться. Если стиральная машина не сохнет должным образом, внутри может образоваться грибок.

Как почистить стиральную машину для профилактики

Теперь давайте рассмотрим, какими домашними средствами можно легко почистить стиральную машину внутри от несерьезных загрязнений. Время от времени стоит устраивать профилактическую стирку для стиральной машины. Это значит, что во время цикла стирки в машинке будет находиться только средство, которое поможет ее очистить, но не будет одежды.

1. Уксус и сода

Нужно четвертую часть чашки соды растворить в таком же количестве воды и залить эту смесь в лоток для моющих средств. При этом в барабан машинки нужно залить две чашки спиртового белого уксуса или обычного 9%-го уксуса. После этого запустить холостой (без вещей) цикл стирки, выбрав режим с самым длинным временем и выставив самую высокую температуру.

2. Лимонная кислота

Достаточно популярным является способ, как сделать профилактику стиральной машины лимонной кислотой. Для профилактической очистки именно таким способом понадобится от 1 до 6 пачек лимонной кислоты. Какое именно количество использовать, стоит выбирать индивидуально, опираясь на размеры и степень загрязнения стиральной машины.

Нужно высыпать лимонную кислоту в лоток для моющих средств, и далее запустить машинку, выбрав самый длинный режим стирки и максимальную температуру.

3. Отбеливатель

Нужно налить внутрь барабана до 1 литра отбеливателя и включить самый длинный режим стирки. Температуру нужно выбрать самую высокую. Но нужно успеть перед полосканием включить паузу и оставить машинку на 1 час. После этого продолжить стирку.

Когда этот цикл стирки завершится, нужно запустить машинку в режиме быстрой стирки при температуре 30 градусов, чтобы вымылись остатки средства.

Если время от времени проводить профилактическую очистку одним из указанных выше способов, удастся избежать возникновения серьезных загрязнений, накипи и неприятного запаха в машинке.

Но стоит помнить, что такие способы подходят для профилактики или несерьезных загрязнений. Однако помимо этого время от времени нужно уделять машинке больше внимания и проводить полную очистку. В таком случае стоит поочередно вручную очистить лоток для порошка, резинку, барабан, ТЭН, фильтр сливного насоса и сливной шланг.

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