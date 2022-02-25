Ирландия отменяет визовый режим с Украиной

Ирландия отменила визовый режим с Украиной / Фото ForumDaily

Министр юстиции Хелен МакЭнти объявила о немедленной отмене визовых требований между Украиной и Ирландией.

Это упростит и поддержит быстрый выезд как членов украинских семей граждан Ирландии, так и членов семей граждан Украины, проживающих в Ирландии.

Решение также будет применяться в качестве чрезвычайной меры ко всем украинцам, направляющимся в Ирландию.

"Законодательный акт, отменяющий визовый режим для граждан Украины в качестве чрезвычайной меры, вступает в силу немедленно", - говорится на сайте Gov.ie.

Люди, которые рассматривают возможность выезда из Украины и поездки в Ирландию, могут в течение ближайшего периода сделать это без визы, если сочтут, что путешествовать безопасно. У тех, кто едет в Ирландию без визы в течение этого периода, будет 90 дней после прибытия, чтобы урегулировать свое положение.

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"Я потрясена вторжением России в Украину. Мы поддерживаем украинский народ и сыграем свою роль в оказании ему помощи в трудную минуту.

Вот почему я немедленно отменяю визовые требования между Украиной и Ирландией. Это будет касаться всех украинцев", - заявляет МакЭнти.

I am appalled by the Russian invasion of Ukraine. We stand with the Ukrainian people and we will play our part in assisting them in their time of need.



That’s why I am immediately lifting visa requirements between Ukraine and Ireland. This will apply to all Ukrainians. — Helen McEntee TD (@HMcEntee) February 25, 2022

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