Интернет Starlink можно купить и легко установить в Украине: почему детище Маска у всех на слуху

Терминал Starlink: как купить и установить спутниковый интернет / t.me/zedigital

Терминалы Starlink стали очень популярными в Украине с началом войны. Их используют как военные, так и мирные жители.

Starlink - свой собственный спутниковый Интернет, никакого провайдера. Механизм терминала очень прост - пользователь покупает примерно за 500 долларов индивидуальный терминал в коробке как из-под пиццы.

В ней находится спутниковая тарелка, и её надо поставить желательно где-нибудь на крыше дома, чтобы не мешали деревья, здания и прочее. Требуется как можно больше открытого неба. Помимо этого, в коробке роутер и блок питания.

Как подключить Starlink в Украине?

Терминалы поставляются с инструкцией к установке, настройке и взаимодействию. После всех манипуляций с установкой необходимо скачать приложение Starlink из Google Play или App Store на смартфон и, следуя инструкциям, подключиться к интернету.

Какая скорость интернета Starlink?

Существует два пакета - Starlink Basic предлагает доступ к интернету на скорости 50-250 Мбит/сек, Starlink Premium - 150-500 Мбит/сек.

Сколько стоит Starlink?

Стандартный пакет спутникового интернета от Starlink в Украине сейчас 75 долларов Кроме того, нужно будет приобрести комплект оборудования - терминал у роутер обойдутся вам в 700 долларов.

Где купить Starlink?

Заказать оборудование можно на официальном сайте starlink.com в странах, где уже есть представительство компании. На данный момент нет прямой возможности сделать заказ с доставкой в Украину.

Украинцы обычно заказывают Starlink в ближайшие соседние страны. На сайте нужно указать место доставки, после чего система сама проверит, есть возможность доставить роутер и терминал.

Также модно приобрести б/у-шный Starlink. Но в этом случае главное получить доступ к учетной записи до непосредственной покупки терминала. После чего рекомендуется сменить пароль к аккаунту.

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