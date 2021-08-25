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Инсульт: ваш режим сна может определять риск инсульта - исследование

25 августа 2021, 11:45

За 10-летний период наблюдения было зарегистрировано 129 случаев ишемического инсульта.

Мозг
Устройство регистрирует мозговые волны, уровень кислорода в сердце, пульс и дыхание, / ua.depositphotos.com/

Ишемический инсульт, один из наиболее распространенных типов инсульта, возникает, когда сгусток крови блокирует приток крови и кислорода к мозгу. Цереброваскулярное заболевание, характеризующееся невнятной речью, слабостью и онемением, может привести к изнурительным физическим нарушениям, требующим особого ухода.

Новое исследование, изучающее связь между инсультом и режимом сна, показало, что продолжительность сна короче, а низкая эффективность сна может иметь много причин, пишет Express.co.uk.

Авторы исследования почувствовали себя обязанными исследовать связь между режимами сна и частотой инсультов после того, как заметили отсутствие существующих доказательств, основанных на записях полисомнографии (ПСГ).

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Устройство регистрирует мозговые волны, уровень кислорода в сердце, пульс и дыхание, а также движения глаз и ног во время сна.

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Исследователи изучили взаимосвязь между объективными характеристиками сна и частотой ишемического инсульта, используя записи PSG от более чем 402 участников.

За 10-летний период наблюдения было зарегистрировано 129 случаев ишемического инсульта.

Для своего анализа исследователи выделили три различных характеристики сна, которые могут быть адекватными предикторами частоты ишемического инсульта.

Первая, эффективность сна (SE), была определена как соотношение между временем, в течение которого человек спит, и общим временем, посвященным сну.

У большинства людей SE 80 процентов или более считается здоровым, при этом у большинства молодых здоровых взрослых SE более 90 процентов.

Пробуждение после начала сна - или WASO - еще один важный параметр сна, относящийся к периодам бодрствования, начиная с момента, когда человек засыпает, и до момента, когда он полностью просыпается и не пытается снова заснуть. Эта статистика обычно измеряется в минутах.

Результаты показали, что более длительный WASO, плохой SE и короткая продолжительность сна были связаны с частотой ишемического инсульта, даже с учетом всех других факторов риска.

Более того, короткая продолжительность сна, менее шести часов, была связана с повышенным риском ишемического инсульта.

Исследователи писали: "Просвещение по вопросам гигиены сна, которое может помочь людям уменьшить нарушения сна, улучшить SE и получить подходящую продолжительность сна, может быть полезным способом предотвращения случаев ишемического инсульта".

Исследование следует за анализом 2019 года, основанным на самооценке привычек сна почти 32000 взрослых.

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