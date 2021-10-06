Instagram глобально изменил систему показа видео

Сервис IGTV отделяют от Instagram / mobcompany.info

Instagram наконец-то признал, что IGTV, его первая большая инициатива в области видео, не увенчался успехом.

Сегодня компания переименовывает IGTV в "Instagram TV" и отказывается от эксклюзивного видеоформата IGTV. Видео, размещенные в основной ленте Instagram, теперь могут длиться до 60 минут - длительность, ранее зарезервированная для видео IGTV. Пользователям больше не придется выходить из основного приложения, чтобы просмотреть их, пишет The Verge.

Читайте такжеВ работе Facebook и Instagram опять произошел глобальный сбойПредставитель Instagram заявил, что приложение IGTV, которое теперь называется Instagram TV, останется "местом, куда люди будут приходить с намерением посмотреть видео".

Что такое IGTV

Сервис IGTV был представлен в июне 2018 года и, по сути, должен был стать мобильным эквивалентом YouTube, создавая пространство для поиска и просмотра более длинных видео. Но более длинный формат так и не прижился. А всего через два месяца в США было запущено приложение под названием TikTok.

С тех пор Instagram переориентировал свои усилия на видео, чтобы конкурировать с TikTok с его короткими роликами в формате видео. Ролики были запущены в августе 2020 года, и Instagram активно продвигал их, предоставляя им центральное место в навигации приложения.