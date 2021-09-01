Инфекционист рассказала, какая из вакцин от COVID-19 эффективнее

Вакцинация от коронавируса / УНИАН

Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что вакцины от коронавируса должны еще испытываться пять лет, чтобы сказать об их точной эффективности.

По ее словам, они не защищают от инфекции, а только предотвращают тяжелое течение болезни в случае заражения.

Голубовская отмечает, что нужно пять лет испытаний препарата.

"Лучше всего от инфекции защищает природный иммунитет, у него есть преимущества над вакцинацией", - говорит Голубовская, передает Обозреватель.

Она отметила, что у вакцинированных людей риск повторного заражения в 13 раз больше, чем у переболевших.

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"Естественный иммунитет дает лучшую защиту, чем вакцинация. Миллионами лет отработанные взаимодействия микро- и макроорганизма позволяют нам инфицироваться ежедневно многими возбудителями даже без признаков какого-либо недомогания. Исследователи из Израиля подтверждают, что именно перенесенная инфекция дает мощный и устойчивый иммунитет: в два раза вакцинированных риск повторного заражения в 13 раз выше, чем у переболевших ", - пояснила профессор.

Также медик добавила, что вакцинированные люди могут переносить инфекцию.

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Вакцины от коронавируса - о чем ранее писал Главред:

Исследователи утверждают, что эффективность РНК-вакцин существенно снизилась. В частности, она упала с 91% к 66%. Речь идет о препаратах производителей Pfizer и Moderna.

В свою очередь, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что последние научные исследования показали наибольшую эффективность от Дельта-штамма коронавируса двух вакцин – Pfizer и Moderna. Они - лучшего качества, заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко.

Ранее израильский врач Борис Бриль высказал точку зрения, согласно которой американская вакцина Moderna на данный момент является наиболее эффективным препаратом от вариации коронавируса Дельта. При вакцинации этим препаратом ввод третьей дозы не требуется.