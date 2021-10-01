Инфекционист рассказал, почему в Украине 90% случаев COVID-19 останутся скрытыми / УНИАН

В Украине большая часть (около 90%) cлучаев инфицирования коронавирусом COVID-19 не будут выявлены – по причине некачественного тестирования. Об этом заявил известный инфекционист Вадим Аристов во время чата на Главреде.

"То, что в Украине есть проблема, уже видно по коэффициенту положительности, который уже составляет более 20%. И это при том, что ВОЗ рекомендует его удерживать на уровне 3%, а азиатские страны держат его на уровне 1-2%. В том же Израиле, где сейчас шквал заболеваемости и который лидирует в мире, коэффициент позитивности составляет 5-6%. А мы уже в начале волны споткнулись и упали, тогда как Израиль в разгар интенсивной волны этот удар держит. Это все говорит о готовности нашей системы", − говорит эксперт.

Аристов говорит, что инфицирование украинцев COVID-19 осенью 2021 года наверняка будет шквальным и высоким.

"Что касается госпитализаций, то прогнозируется, что в начале ноября заполненность коек будет около 19-42 тысяч 8-17 тысяч реанимационных коек. А инфицирование будет шквальным и высоким. А там, какой процент настоящего инфицирования нам захотят показать, такой и будет", − подытожил он.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса вводить не будут.

Власти, по его словам, намерены всячески мотивировать граждан делать вакцинацию от коронавируса.

"Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию. Это запрещено в нашей стране. Такая обязательность", — заявил Шмыгаль.