УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Инфекционист рассказал, почему в Украине 90% случаев COVID-19 останутся скрытыми

1 октября 2021, 10:28
Прослушать новость
Остановить

Вадим Аристов говорит, что уровень инфицирования украинцев коронавирусом COVID-19 осенью нынешнего года наверняка будет шквальным и высоким.

ВРачи
Инфекционист рассказал, почему в Украине 90% случаев COVID-19 останутся скрытыми / УНИАН

В Украине большая часть (около 90%) cлучаев инфицирования коронавирусом COVID-19 не будут выявлены – по причине некачественного тестирования. Об этом заявил известный инфекционист Вадим Аристов во время чата на Главреде.

"То, что в Украине есть проблема, уже видно по коэффициенту положительности, который уже составляет более 20%. И это при том, что ВОЗ рекомендует его удерживать на уровне 3%, а азиатские страны держат его на уровне 1-2%. В том же Израиле, где сейчас шквал заболеваемости и который лидирует в мире, коэффициент позитивности составляет 5-6%. А мы уже в начале волны споткнулись и упали, тогда как Израиль в разгар интенсивной волны этот удар держит. Это все говорит о готовности нашей системы", − говорит эксперт.

Аристов говорит, что инфицирование украинцев COVID-19 осенью 2021 года наверняка будет шквальным и высоким.

"Что касается госпитализаций, то прогнозируется, что в начале ноября заполненность коек будет около 19-42 тысяч 8-17 тысяч реанимационных коек. А инфицирование будет шквальным и высоким. А там, какой процент настоящего инфицирования нам захотят показать, такой и будет", − подытожил он.

Реклама

Читайте такжеОсенью в Украине будет больше 4-6 тысяч случаев COVID-19 в день – инфекционист Аристов

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине обязательную вакцинацию от коронавируса вводить не будут.

Власти, по его словам, намерены всячески мотивировать граждан делать вакцинацию от коронавируса.

"Мы не планируем вводить обязательную вакцинацию. Это запрещено в нашей стране. Такая обязательность", — заявил Шмыгаль.

viber
коронавирус новости Украины Вадим Аристов тест на коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Вакцинация в Украине: Зеленский поручил привить 70% госслужащих за 2 неделиВакцинация в Украине: Зеленский поручил привить 70% госслужащих за 2 недели Ударит мороз: Украину атакует опасная погодаУдарит мороз: Украину атакует опасная погода Обнародованы цены на газ на октябрь: сколько придется платитьОбнародованы цены на газ на октябрь: сколько придется платить Будет катастрофа: США грозит наступление дефолтаБудет катастрофа: США грозит наступление дефолта Удар по Газпрому и шанс на вступление в ЕС: Кулеба заявил о прорыве из-за поставок водорода в ЕвропуУдар по Газпрому и шанс на вступление в ЕС: Кулеба заявил о прорыве из-за поставок водорода в Европу

Последние новости

11:02

"Единицы на миллионы": инфекционист назвал главные противопоказания к вакцинации от COVID-19

10:28

Инфекционист рассказал, почему в Украине 90% случаев COVID-19 останутся скрытыми Видео

10:05

Даже не остановился: на Львовщине пьяный водитель насмерть сбил женщину и уехал Фото

10:00

Астрологический прогноз на октябрь-2021: что можно и чего нельзя делать Видео

09:56

В Киеве 12-летнего школьника заставили заплатить штраф на личную карточку контроллера Видео

Реклама
09:25

Лунный календарь на октябрь 2021: подсказки интуиции, испытания судьбы или успех в творчестве

09:14

В Киеве во время страшного пожара в частном доме заживо сгорел человек Фото

09:10

"Газпром" внезапно прекратил транзит газа через Украину в Венгрию Видео

09:03

Выходные в октябре 2021: как будут отдыхать украинцы и будет ли дополнительный выходной

08:59

День учителя в Украине в 2021 году: душевные поздравления и картинки к празднику

08:51

Октябрь не будет суровым: синоптик озвучил альтернативный прогноз погоды на второй месяц осени Видео

08:49

Гороскоп на 1 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск ограбления, болезнь и разочарование в любви

08:31

"Мне приказали": туристы сняли видео, как мужчина сбрасывает с телеги мусор просто в реку у Синевира Видео

08:30

Манипуляции властей: почему стабильность тарифов - очередная выдумка мнение

08:24

Контракт Венгрии с Газпромом не остановит Украину: в Киеве раскрыли сценарий по работе с Будапештом Видео

08:21

Коронавирус в Украине 1 октября: число новых COVID-случаев превысило 12 тысяч Видео

07:54

Стало известно, какая погода ждет украинцев в первый день октября (карта)

07:50

Леся Никитюк показала стройные ноги в ультракоротком платье

07:16

"Холодная регламентная война": Арахамия объяснил, почему инициировал отставку Разумкова Видео

07:10

Газовый кризис сотрясает Европу, а Россия "потирает руки": Газпром бьет рекорды по добыче газа Видео

Реклама
07:00

Вадим Аристов: Пандемия COVID-19 продлится еще года три, но после нее будет новая Видео

06:47

Октябрь будет двуликим: синоптик пообещал сильные ливни и ночные морозы

06:27

Почему партия Притулы рискует стать плохой пародией на Голос мнение

05:37

Гороскоп на октябрь-2021: Стрельца ждет полоса везения, а Козерога – бесконечная борьба Видео

05:00

Топ-3 способа восстановить кишечник после бурного застолья

04:50

Поздравления с днем свадьбы: в прозе, своими словами и в стихах – душевные пожелания молодоженам

04:20

Как вывести из организма мочевую кислоту: эффективные народные средства и диета

03:35

Любовный гороскоп на неделю 4-10 октября: предложение руки и сердца и романтические приключения

03:15

Украинская Ким Кардашьян в образе сексуального ангела лишила своих подписчиков сна

03:04

Приметы на 1 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

02:59

Кароль удивила жуткой историей из своей жизни

02:34

Диетолог рассказала, какой овощ поможет бороться с простудами осенью

02:15

Международный день кофе: польза и вред напитка, сколько чашек в день можно пить

02:02

Эксперт оценил риски отмены безвиза для Украины и назвал возможные причины Видео

01:50

Ужин, который понравится всем: рецепт сочной куриной грудки в кефире

01:45

Значение имени Илья: судьба, характер, когда день ангела Ильи

00:30

Украли сумочку и мобильный: Шакиру ограбили два диких кабана

30 сентября, четверг
23:56

Известный педиатр указал на главную опасность зеленки

23:22

"Одной ногой в могиле": Андрей Губин поведал о своей болезни

22:48

Телевизоры, велосипеды и даже автомобиль: в Мукачево за COVID-прививку обещают подарки

Реклама
22:36

Капризы погоды: тепло днем, штормовой ветер и заморозки ночью

21:57

Беленюк устроил спарринг с красавицей Белодед: олимпийскому чемпиону пришлось попотеть

21:52

Мужчина пытался поджечь себя промо под Офисом Зеленского

21:27

Массовая вакцинация детей в Украине: в Минздраве назвали условия Видео

21:04

Новым спикером Рады станет Стефанчук - СМИ

20:41

Комаровский рассказал, когда нужно бежать к врачу даже с маленькой ранкой

20:40

"На кого похож не спрашиваю": Виктор Павлик и Екатерина Репяхова впервые показали лицо сына

20:23

Укусил бывшую жену за ногу: в Ровно мужчину оштрафовали на 5 тысяч гривен за домашнее насилие

20:20

Количество фиктивно зарегистрированных избирателей в Одесской области на повторных выборах в Каролино-Бугазскую ОТГ почти полторы тысячи

20:17

Магнитные бури в октябре 2021: месяц начнется с атаки в 5 баллов Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять