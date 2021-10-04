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Инфекционист рассказал, как фейковые COVID-сертификаты могут наделать беды в Украине

4 октября 2021, 19:02

Если же мы идем диким путем фальсификации справок о прививках, мы будем иметь и дикие последствия, сказал Аристов.

COVID-сертификат
COVID-сертификат / Reuters

Инфекционист и консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов рассказал, что и "серый" и "черный" рынки сертификатов о вакцинации уже появились в Украине.

"Есть объявления, по которым люди обращаются и покупают справки, сертификаты. Правительство не решает эту проблему эффективно. Так, в частности, вышло новое постановление, новые образцы сертификатов и QR-коды. Но дальше встает вопрос о соблюдении стандартов: у тебя может быть правильная система, защищенная через QR-код, однако если официанты, продавцы и остальные, на кого положили выполнения несвойственных им функций, будут проверять эти документы, любой отксеренный листок будет работать как справка, с которой будут пропускать куда", - сказал Вадим Аристов во время чата на Главреде.

По его словам, проблема заключается в отсутствии инспекторов профильного института, которые должны были бы выполнять эту функцию полноценно.

"Пользу от вакцинации получает сам индивид, потому что без нее он может умереть или иметь осложнения. Если же мы идем диким путем фальсификации справок о прививках, мы будем иметь и дикие последствия: дикую заболеваемость, смертность и на большие потери. Вместо полноценной профилактики заболеваемости и обучения врачей мы будем платить за кислород и какие-то базовые препараты, которых не будет хватать", - отметил Аристов.

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Отметим, Вадим Аристов также назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса.

Также Аристов рассказал, почему сейчас категорически нельзя снимать маски.

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Вадим Аристов
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