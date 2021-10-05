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Инфекционист оценил вероятность вакцинации украинцев просрочеными прививками

5 октября 2021, 21:05

Конечная дата годности вакцин устанавливалась с запасом, потому что никто точно не знает, когда вакцина перестанет действовать.

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Срок годности теоретически могут продлить, но никто на это не пойдет / УНИАН

Сроки годности вакцин от коронавируса, которые доставлены в Украину, установлены с запасом, а просроченные дозы будут утилизировать. Об этом заявил во чата на Главреде стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Revival Institute for Future Вадим Аристов, отвечая на вопрос читателя о том, существует ли вероятность, что украинцам могут колоть "просроченные" вакцины.

"Вакцина не "скисла", но срок ее годности подходит к концу, хотя эти сроки всегда устанавливаются с запасом. Однако все равно никто в государстве не будет рисковать и колоть вакцину после конечной даты потребления. Но даже в последний день, она будет такой же эффективной, как и в первый", - заявил Аристов.

Читайте такжеВакцинация от COVID-19: Комаровский назвал надежную защиту от опасного штамма ДельтаОн отмечает, что конечная дата устанавливалась с запасом, потому что никто точно не знает, когда вакцина перестанет действовать. По его мнению, продлевать срок годности производители не будут, хотя у фармацевтов существует такая процедура (производитель после определенных исследований может выдать дополнительный документ, которым продлевается срок действия вакцины).

"Поэтому, скорее всего, эту неиспользованную вовремя вакцину утилизируют", - отмечает инфекционист.

Побочные действия вакцин от COVID-19

Аристов объясняет, что вакцина AstraZeneca осталась неиспользованной прежде всего потому, что в большом количестве стран Евросоюза потеряла доверие населения из-за ряда информационных вбросов, которые ее дискредитировали.

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"Раздувание сообщений о, например, проблемах со свертыванием крови из-за вакцины AstraZeneca, сделало ее аутсайдером, и европейские страны от нее отказались. То есть сыграл свою роль компонент информационной войны. Также повлиял компонент геополитической борьбы: Британия вышла из состава Евросоюза, и ЕС будет рад сократить ее экономические прибыли", - поясняет инфекционист.

Кроме того, отмечает он, есть и сугубо научная сторона вопроса, которую во время пандемии ее всегда ставят на последнее место.

"Осложнения от AstraZeneca случаются не чаще, чем одно осложнение на примерно 100 тысяч человек. Хотя в целом для фармацевтики и вакцин это довольно заметный риск – однако во время пандемии распространение инфекции в популяции значительное, и риск тяжелых осложнений от нее значительно превышает риск от вакцины. Так, например, риск тромбоза от инфекции выше, чем от вакцины AstraZeneca в 9 раз, и от вакцины Pfizer – в 12 раз. Это аргумент для того, чтобы ее применять в пандемический период. Однако если сравнить частоту тяжелых побочных реакций и смертельных последствий от этих двух вакцин, то AstraZeneca лидирует. Поэтому, в принципе, по объективным причинам эту вакцину действительно можно называть аутсайдером", - отмечает Аристов.

Pfizer VS AstraZeneca

Он напоминает, что Британия меньшую половину населения привила вакциной Pfizer, большую половину – AstraZeneca. И у привитых AstraZeneca в 4 раза и больше отдельных тяжелых осложнений, чем у тех, кого вакцинировали Pfizer. По его мнению, такую вакцину, как AstraZeneca, можно было бы не использовать вообще, потому что с такими показателями она менее конкурентна.

"Однако поскольку продолжается пандемия, вакцин не хватает, Украина – бедная страна, которая пытается сэкономить на всем, у нас решили принять бесплатно остатки тех вакцин, которые были в ЕС лишние. Вот в Украине и собралось кто что дал... Больше всего остается неиспользованной вакцины AstraZeneca: у 1,98 миллионов доз срок годности истекает 31 октября, у 1,19 миллиона – 30 ноября", - отмечает инфекционист.

Вакцинация в Украине

Согласно данным Our World in Data по состоянию на 4 октября, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 5,8 миллионов украинцев, по приблизительным подсчетам это 13% населения. Всего за все время пандемии зафиксировано 2,57 миллиона случаев заболевания коронавирусом, из них почти 61 тысяча закончились летально.

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вакцинация Вакцина Вадим Аристов
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