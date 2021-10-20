Инфекционист назвала главную опасность штамма Дельта

Голубовская о штамме Дельта / УНИАН

Известный украинский инфекционист Ольга Голубовская рассказала, в чем главная опасность штамма коронавируса Дельта.

Как написала заслуженный врач на своей странице в Facebook, мутация отличается от ранних "версий" COVID.

"COVID-19, вызванный вариантом Delta, надо расценивать как уже несколько другое заболевание. Так же, как это было с приходом варианта Alpha ("британца")", - заявила Голубовская.

Инфекционист назвала три главные особенности течения болезни при инфицировании Дельта-вирусом:

высокая вирусная нагрузка - она в сотни раз превышает таковую у предыдущих вариантов,

частота тромбозов выше,

клинические симптомы быстро прогрессируют и (или) имеют "обвальную" динамику.

Кроме высокой вирусной нагрузки Дельте присуще также удлинение периода контагиозности (заразности) больного.

За минувшие сутки, 19 октября, в Украине зафиксировали 18 912 новых больных COVID-19. Среди них 1 447 детей и 435 медицинских работников. Важно то, что растет и количество людей, нуждающихся в госпитализации. В некоторых регионах есть проблема с наличием мест в больницах.