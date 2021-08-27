Инфекционист назвал новый распространенный симптом COVID-19

Коронавирус в Украине / Reuters

Коронавирус в Украине "помолодел", и все чаще в больницы стали попадать пациенты среднего и молодого возраста, у которых COVID-19 проходит в тяжелой форме, что не наблюдалось во время первой волны эпидемии.

Как рассказал главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко, изменились и первые симптомы недуга.

По его словам, у пациентов, которые были госпитализированы с коронавирусной болезнью, отсутствуют такие признаки при инфицировании, как нарушение органов восприятия, то есть обоняния и вкуса.

"Зато увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства желудочно-кишечного тракта", - отметил врач-инфекционист, передает ТСН.

Медик обратил внимание, что подобное так часто ранее не наблюдалось при прошлой волне COVID-19.

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"Также большинство больных, сейчас имеют тяжелые поражения легких", - добавил врач.

Федоренко рассказал, что во Львовскую больницу чаще попадают пациенты более молодого возраста, не из группы риска.

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"Коронавирусом теперь инфицируются и болеют в тяжелой форме люди молодого и среднего возраста. Вот, например, сегодня ночью мы перевели на управляемое дыхание относительно молодого человека, которому всего 42 года. Такого во время первой волны не было", - говорит врач.

Ранее Виктор Ляшко призвал украинцев вакцинироваться против коронавируса, чтобы избежать нового локдауна осенью. Как говорит глава Минздрава, школы в Украине в новом учебном году закрывать не планируют, даже в случае значительного распространения коронавируса и попадании региона в "оранжевую" или "красную" зоны карантина

Впрочем, речь идет лишь о том, где 80% учителей будут вакцинированы против коронавируса. Такие же правила будут действовать и для учреждений культуры. Сейчас в Украине есть 6 млн доз вакцин разных производителей. Поэтому глава Минздрава призывает украинцев вакцинироваться против коронавируса и обезопасить себя от тяжелого течения и смерти.