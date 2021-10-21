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Инфекционист назвал две причины высокой смертности в Украине от коронавируса

21 октября 2021, 16:43

По словам Дубровского, для работы не хватает кадров - врачей и медсестер.

Жуткие кадры из антиковидных больниц
Смертность от коронавируса / facebook.com/moz.ukr

Украина за последние дни заняла четвертое место в мире по смертности от коронавируса.

Как рассказал инфекционист Евгений Дубровский в большинстве смертей от коронавируса в Украине виноваты медицинская система и состояние здоровья населения.

По его словам, в прошлую вспышку инфекции медики сгруппировались и приняли удар на себя. Им удалось справиться, но сейчас ситуация изменилась.

"В таком напряжении, с таким отношением к медицине, в таких условиях - согласных работать в медицине становится все меньше. Каждый месяц Украина теряет медицинские кадры. Я не назову конкретных цифр, но вижу это постоянно воочию: медицинские работники освобождаются и бросают работу в медицине. Кто-то настолько разочаровался, даже не ищет работы за границей или в частной сфере - просто меняет профессию. Недостаток медицинских кадров приобретает уже угрожающие показатели", - написал врач.

Для работы банально не хватает кадров - врачей и медсестер.

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"Острая нехватка кадров, которая приводит в чрезмерной нагрузке медиков, уже дает о себе знать: врачи, средний и младший медицинский персонал истощен, замучен и лишен уже того энтузиазма, вдохновения и мотивации, которые были в начале эпидемии", - считает Дубровский.

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Также Дубровский назвал причину высокой смертности в Украине.

"О состоянии здоровья населения уже нечего и что говорить ... о своевременном лечении и предупреждение тяжелых хронических заболеваний (своевременная специализированная помощь), об оздоровлении нации, о здоровом образе жизни и борьбе с вредными привычками уже сказано-пересказано много раз. Но это вторая причина высокой смертности. Страны с высоким уровнем жизни и здоровым способом существования легко и безболезненно проходят эту эпидемию", - резюмировал инфекционист.

Как ранее сообщал Главред, ситуация с коронавирусом в Украине резко ухудшается. Как говорится в новом исследовании и прогнозе развития эпидемии на сайте НАН Украины, в стране фиксируют новых случаев заражений коронавирусом вдвое больше за 2 недели и в 5 раз в месяц. При этом более чем вдвое увеличилось количество смертей пациентов с COVID-19.

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смертность коронавирус коронавирус в Украине
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