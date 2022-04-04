Инфекции и рак: что хронический страх может сделать со здоровьем

Часто болезни возникают из-за неспособности вашей иммунной системы функционировать должным образом / Reuters

Война становится причиной не только жутких убийств и травм, а еще и изматывает физически и морально. На сегодняшний день доказано, что хронический стресс и страх становятся причинами многих болезней, а некоторые из них вообще неизлечимы.

Вы можете подумать, что проблемы со здоровьем являются результатом действия бактерий или вирусов. Чего многие люди не осознают, так это того, что стресс и страх может также вывести из строя иммунную систему организма и сделать вас более восприимчивыми к микробам из окружающей среды.

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Многие виды недугов возникают из-за неспособности вашей иммунной системы функционировать должным образом. Стресс, особенно непрекращающийся, от которого нет облегчения, может негативно сказаться на способности вашего тела бороться с микроскопическими захватчиками или действовать так, как ему положено.

Есть много видов болезней, вызванных стрессом, затрагивающим как тело, так и разум.

Вот некоторые из проблем со здоровьем и болезней, которые могут быть связаны с борьбой вашего тела со стрессом.

Стресс не дает людям спать по ночам из-за беспокойства, страха, пережитого стресса или неуверенности в будущем.

Чтобы бороться с бессонницей, вызванной стрессом, попробуйте выпить стакан молока перед сном, избегайте кофеина, не занимайтесь физическими упражнениями как минимум за четыре часа до сна и держите свою спальню прохладной, тускло освещенной и комфортной.

Не думайте о проблемах, связанных со стрессом, когда собираетесь спать. Вместо этого наполните свой разум мирными или счастливыми мыслями, чтобы подготовиться к хорошему ночному отдыху.

Держите телевизор в гостиной, так как многие жестокие или драматические программы могут усилить стресс.

2. Расстройства пищевого поведения

Тысячи людей реагируют на стресс, придерживаясь схемы питания, которая обычно требует сладостей или продуктов, богатых углеводами, для быстрого прилива сахара. Хотя уровень сахара в крови может ненадолго подскочить, после этого он обязательно упадет, часто заставляя вас чувствовать себя хуже, чем раньше.

Если вы вынуждены перекусывать, когда стресс сковывает вас, ешьте хрустящие овощи или попкорн с легким маслом. Волокна заставят вас чувствовать себя сытыми и сохранят ваше здоровье. Не позволяйте стрессу довести вас до зажора. Соблюдайте сбалансированную диету, чтобы успокоить нервы и оставаться в курсе стрессовых ситуаций.

3. Депрессия

Неразрешенный стресс и постоянный страх может вызвать у человека чувство гнева или безнадежности, что может привести к депрессии. Если вы чувствуете хроническую грусть, плохо мыслите, боретесь с чувством вины или стыда, скорее всего, вы боретесь с серьезной депрессией, связанной со стрессом.

Болезни, вызванные стрессом, могут показаться не связанными друг с другом, но когда врачи, консультанты или сами пациенты присматриваются к ним поближе, часто обнаруживается причинно-следственная связь между стрессом и такими состояниями, как депрессия.

Врач должен уметь диагностировать источник стрессовой депрессии и назначить соответствующее лечение.

Война может привести к хронической депрессии / Pixabay

4. Тревога и панические атаки

Как и депрессия, тревожные расстройства и панические атаки часто связаны со стрессом. Люди, которые борются с текущими ситуациями, которые заставляют их чувствовать себя плохо, могут испытывать высокий уровень стресса, который может проявляться в нервозности и страхе, по-видимому, по неизвестной причине.

Благодаря тщательному анализу можно определить, может ли стрессовая ситуация быть причиной одного из этих расстройств. Если расстройства продолжают возникать или их частота увеличивается, рекомендуется встретиться с консультантом или психологом, чтобы решить основные проблемы.

5. Простуда и вирусы

Физические заболевания, вызванные стрессом, могут быть такими же распространенными, как простуда или сезонный вирус. Иммунная система людей, страдающих от стресса, часто не функционирует должным образом. Следовательно, они могут заболеть быстрее и легче.

Чтобы облегчить стресс, который может способствовать длительной простуде или болезни, обязательно попытаться поспать, регулярно употреблять пищу. Позаботьтесь о своих физических потребностях, чтобы ваш организм был устойчив к микробам, даже в наиболее стрессовых ситуациях.

6. Проблемы с кровообращением

Стресс может привести к сужению артерий и вен тела в ответ на комплекс "бей или беги". Это сжатие может уменьшить кровоток по всему телу и вызвать такие проблемы, как сгустки крови, плохое кровообращение или даже инсульт.

В дополнение к устранению причин стресса с вашим врачом или консультантом, временное облегчение может быть найдено в теплом душе, горячем чае или терапии умственной релаксации, такой как мечтание или позитивное воображение.

Однако не позволяйте этому совету заменить тщательное медицинское обследование и профессиональную диагностику.

7. Системные или местные инфекции

Как ни странно, психический или эмоциональный стресс может даже задержать физическое заживление локальных инфекций, таких как укусы насекомых, или системных инфекций, таких как пищевое отравление.

Стресс истощает тело положительной энергии, поскольку оно пытается справиться с навязчивым беспокойством о проблемах, связанных со стрессом. Это оставляет недостаточно энергии для поддержания иммунных функций организма, которые излечивают инфекционные заболевания.

Когда у вас инфекция, важно много отдыхать и постараться не думать о стрессе, пока вы снова не поправитесь. Если это возможно в украинских реалиях.

8. Диабет

Одним из распространенных заболеваний, вызванных стрессом, является неконтролируемый уровень сахара в крови у больных диабетом. Люди с диабетом должны вести образ жизни, который поддерживает уровень сахара в крови в допустимых пределах.

Стресс может вывести организм из строя, вызывая резкий скачок или резкое падение уровня сахара.

Людям с диабетом, которые испытывают значительный стресс, необходимо регулярно проверять уровень сахара в крови и постоянно принимать лекарства.

9. Проблемы с сердцем

Стресс может заставить сердце любого человека сильно биться, увеличить частоту пульса и кровяное давление. Со временем серьезный стресс может привести к повреждению сердца с повышенным износом по только что упомянутым причинам.

Постоянный страх может даже повысить уровень холестерина в крови. Вот почему важно регулярно измерять артериальное давление. Если ваше кровяное давление повышено, обратитесь к врачу, чтобы выяснить причину. Если это вызвано стрессом, примите меры для устранения основных причин.

10. Рак

Все больше и больше исследований показывают связь между стрессом и различными видами рака. Поскольку известно, что стресс угнетает иммунную систему организма, тот, кто борется с постоянным стрессом, может быть плохо подготовлен к борьбе с такой серьезной болезнью, как рак.

Новые методы лечения больных раком включают в себя такие инновации, как релаксационная терапия, музыкальная терапия и даже терапия с домашними животными, которые могут помочь уменьшить стресс, связанный с болезнью, а также с внешними факторами.

Стресс и страх могут быть тяжелее для организма, чем тяжелый физический труд. Если вы опасаетесь заразиться одним из этих заболеваний, вызванных стрессом, найдите время, чтобы оценить факторы, которые могут вызывать беспокойство в вашей жизни. Если вы испытываете симптомы этих или других заболеваний, запишитесь на прием к врачу, чтобы пройти полное обследование и медицинскую оценку.

Не позволяйте страху продолжать вызывать проблемы с вашей иммунной системой и, возможно, приводить к одному из распространенных заболеваний, вызванных стрессом.