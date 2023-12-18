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Иначе придется выбросить: 9 правил, как не испортить антипригарное покрытие на сковороде

Алёна Воронина
18 декабря 2023, 11:34обновлено 18 декабря, 12:21
Как правильно пользоваться такими сковородками знают многие. Но не всем известно, как ухаживать за сковородой с антипригарным покрытием, чтобы не испортить ее.
Сковорода
Как не испортить антипригарное покрытие на сковороде/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Сковородки с антипригарным покрытием не теряют своей популярности уже длительное время. И неудивительно, ведь они помогают приготовить еду и не столкнуться с такой проблемой, как прилипание и пригорание.

Но защитный антипригарный слой на сковородке не вечен, и для того, чтобы он продолжал выполнять возложенные на него обязанности, он нуждается в особом уходе. А если пренебрегать важными правилами, то долго такая сковородка не выдержит, и из-за испорченного антипригарного покрытия ее, возможно, придется выбросить.

Итак, давайте разберемся, как ухаживать за сковородой с антипригарным покрытием, чтобы она прослужила вам как можно дольше.

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Есть ряд правил, которым нужно неукоснительно следовать.

1. Новая сковорода нуждается в "подготовке"

Первое, что нужно сделать дома сразу после приобретения сковородки (как и любой другой посуды) – хорошо ее помыть. Для этого надо использовать гель для мытья посуды и мягкую губку. Важное правило – моющее средство, которое вы будете использовать, должно быть неабразивным.

Но после этого подготовка приобретенной вещи не заканчивается – после высыхания внутреннюю поверхность сковородки нужно протереть подсолнечным или оливковым маслом. Для нанесения масла можно воспользоваться кондитерской кисточкой. Подойдет для таких целей и бумажное полотенце.

2. Сперва греть сковородку, затем лить масло

Еще одно важное правило, которое сохранит антипригарное покрытие и позволит сковородке продержаться на вашей кухне как можно дольше – правильная последовательность действий в начале приготовления пищи. Так, сперва нужно на холодную поверхность сковородки добавить подсолнечное или сливочное масло, а лишь потом ставить этот кухонный предмет на огонь.

Это правило может показаться странным, ведь многие хозяйки и хозяева во время приготовления пищи сперва прогревают сковородку, а уже потом добавляют подсолнечное или сливочное масло. Но на самом деле последовательность действий должна быть прямо противоположной, чтобы не навредить антипригарному покрытию.

3. Нужно избегать температурных перепадов

Во время мытья стоит избегать резких перепадов температуры, чтобы не испортить антипригарное покрытие. Если вы только что приготовили еду и сковородка еще очень горячая, нельзя ее ставить под струю холодной воды, мол, "так быстрее остынет". Лучше оставить ее, чтобы остыла, и лишь потом мыть.

Сковорода
Нельзя ставить горячую сковородку с антипригарным покрытием под струю холодной воды/ unsplash.com

4. Вид губок для мытья имеет значение

Когда выбираете губку, которой будете мыть такие кухонные принадлежности, нужно отдавать предпочтение мягким губкам. Нельзя чистить антипригарное покрытие грубой обратной стороной губки и тем более – металлическими скребками. Есть требования и к моющему средству – стоит брать гель для мытья, а не порошки.

5. Только силиконовые и деревянные лопатки

Для переворачивания и перемешивания приготовленной пищи необходимо использовать только силиконовые и деревянные лопатки. Металлические принадлежности могут сильно поцарапать антипригарное покрытие, из-за чего они могут потерять свои свойства.

6. Не стоит ставить сковородку в холодильник

Представим ситуацию – вы пожарили картошку или приготовили любое другое блюдо и, чтобы не перебрасывать еду в другую посуду, решили пойти самым легким путем и поставить блюдо в холодильник вместе со сковородкой. Мол, "завтра утром мы всё равно эту еду нагреем и доедим, а сковородке ничего не будет". Но такое решение может обернуться неожиданными последствиями, ведь антипригарное покрытие боится низких температур.

7. Нельзя класть замороженные продукты на раскаленную сковородку

Как мы уже упоминали выше, антипригарное покрытие не любит перепадов температур. Поэтому крайне плохой идеей будет класть в сковородку очень холодные или замороженные продукты. Исключение составляют лишь те овощи, которые нельзя полностью размораживать перед приготовлением.

8. Нельзя класть в сковородку слишком мокрые продукты

Перед приготовлением такие продукты лучше промокнуть бумажным полотенцем, которое впитает часть лишней влаги. Во-первых, вода, которая попадет в масло, будет снижать антипригарные свойства сковородки; во-вторых, из-за чрезмерного количества воды пища будет тушиться, а не жариться.

9. Не храните сковородки друг на друге

То же самое касается хранения кастрюль или любых других кухонных принадлежностей, которые во время хранения ради экономии места на кухонных полках могут оказаться в сковородке. Таким образом есть риск возникновения царапин на антипригарном покрытии.

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