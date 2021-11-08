Иммунолог рассказал, от чего зависит тяжесть протекания коронавируса

В какой форме будет протекать COVID у заболевшего / Getty

На данный момент точно неизвестно, от чего зависит тяжесть протекания заболевания коронавирусом. Иногда даже выздоровление от болезни ранее не может защитить от тяжелого протекания следующего инфицирования, сообщил иммунолог Центра по контролю заболеваний (CDC) США Умид Шарапов в интервью РБК-Украина.

"Мы знаем о случаях, когда человек заболел повторно. Я даже знаю случай, когда три раза болели, и каждый следующий раз может быть тяжелее чем первый. Очень сложно предсказать, как COVID будет протекать у человека, в легкой форме или среднетяжелой форме - это, если можно сказать не научным языком, лотерея",- пояснил иммунолог.

Кроме того, как отметил Шарапов, после легкого или среднетяжелого течения болезни, у пациентов часто сохраняются неприятные последствия от COVID-19.

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Коронавирус в Украине:

По состоянию на утро понедельника, 8 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 068 жителей страны. В том числе заболели 790 детей и 145 медработников.

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За минувшие 24 часа были госпитализированы 3 532 человек; летальных случаев - 473; выздоровели 8 200 человек.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Одесской (1558), Харьковской (1179), Днепропетровской (1032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.

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