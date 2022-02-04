Иммунитет "падает", СПИД развивается быстрее: обнаружен новый высоковирулентный штамм ВИЧ

В Нидерландах обнаружили новый штамм ВИЧ / Фото pixabay.com

Ученые из Оксфорда обнаружили новый высоковирулентный штамм ВИЧ. Он провоцирует более быстрое понижение силы иммунной системы и отличается заразностью. Вероятно, он возник в конце 1980-х и начале 1990-х годов в Нидерландах.

Как отмечают исследователи, штамм VB имеет более 500 мутаций. У зараженных пациентов уровень вируса в крови был в 3,5-5,5 раза выше, чем у инфицированных другими вариантами, пишет научный журнал Science, передает AFP.

В общей, сложности ученые обнаружили 109 человек, инфицированных вариантом VB, из которых только четверо живут за пределами Нидерландов, в Европе.

После начала лечения у людей со штаммом VB восстановление иммунной системы и выживаемость были такими же, как у больных другими штаммами ВИЧ.

Оксфордский эпидемиолог Крис Вайман заверил, что нет причин для обеспокоенности из-за этого нового варианта вируса.

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"Обнаружение нового варианта – это нормально, но найти новый вариант с необычными свойствами – нет, особенно с повышенной вирулентностью", – пояснили авторы исследования.

Врачи обычно измеряют ухудшение иммунной системы инфицированных, наблюдая за снижением количества Т-клеток CD4, на которые нацелен вирус ВИЧ и которые играют ключевую роль в защите организма от инфекций.

У пациентов с VB снижение CD4 происходило вдвое быстрее, если сравнить с другими вариантами, что "ставит их под угрозу более быстрого развития СПИДа". Кроме того, команда обнаружила, что этот штамм более заразен, чем другие.

"Поскольку вариант VB вызывает более быстрое понижение силы иммунной системы, очень важно, чтобы люди диагностировались на ранней стадии и как можно быстрее начинали лечение", — подчеркнули исследователи.

Как сообщал Главред, ранее в Великобритании одобрили новое лечение ВИЧ. Теперь пациентам не нужно ежедневно принимать антиретровирусные таблетки. Они смогут делать всего две инъекции каждые два месяца, то есть шесть раз в год.

Справка. ВИЧ – это сокращенное название вируса иммунодефицита человека, т.е. вируса, поражающего иммунную систему. ВИЧ живет и размножается только в организме человека.

При заражении ВИЧ большинство людей не испытывают никаких ощущений. Иногда спустя несколько недель после заражения развивается состояние, похожее на грипп. На протяжении долгих лет после инфицирования человек может чувствовать себя здоровым. Этот период называется скрытой (латентной) стадией заболевания.

Иммунная система формирует иммунный ответ на возбудитель болезни, вырабатывает антитела. Но, к сожалению, при борьбе с ВИЧ иммунная система не может обезвредить его, а ВИЧ, в свою очередь, постепенно разрушает иммунную систему.

То, что человек стал ВИЧ-инфицированным, еще не означает, что у него СПИД. До того, как разовьется СПИД, обычно проходит много времени (в среднем 10-12 лет). СПИД – это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. О СПИДе говорят в том случае, когда у человека, зараженного ВИЧ, появляются инфекционные заболевания.

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