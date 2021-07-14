Именины 15 июля: кого поздравить и как назвать ребенка

День ангела 15 июля - как назвать ребенка / 1zoom.ru

В экваторе лета отмечают День ангела мужчины с редкими именами: Ювеналий, Иона, Фотий. Не забудьте поздравить родных и близких с именинами. Какие праздники отмечают 15 июля узнайте в нашем материале.

Именины 15 июля: мужские имена

Арсений – имя греческого происхождения, переводится как "мужчина; мужской, мужественный". Характеристика имени: целеустремленность, трудолюбие, противоречивость, рассудительность, хитрость, аналитический склад ума.

– имя греческого происхождения, переводится как "мужчина; мужской, мужественный". Характеристика имени: целеустремленность, трудолюбие, противоречивость, рассудительность, хитрость, аналитический склад ума. Василий - имеет корни греческого происхождения. Значение имени: "царский, царственный"). Характеристика имени: активность, общительность, лидерские качества, дружелюбность, самоуверенность, принципиальность.

- имеет корни греческого происхождения. Значение имени: "царский, царственный"). Характеристика имени: активность, общительность, лидерские качества, дружелюбность, самоуверенность, принципиальность. Тихон – с греческого переводится как "судьба", "случай". Характеристика имени: уравновешенность, терпеливость, рассудительность, интеллектуальность, эмоциональность, доброта.

Никон – имя древнегреческое. Его значение: "побеждающий". Характеристика имени: общительность, открытость, самолюбие, самоуверенность.

– имя древнегреческое. Его значение: "побеждающий". Характеристика имени: общительность, открытость, самолюбие, самоуверенность. Иона – в переводе с древнееврейского имя означает "голубь". Характеристика имени: воображение, нравственность, восприимчивость, активность, общительность.

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Фотий – имя греческого происхождения, в переводе значит "светлый". Характеристика имени: эмоциональность, сердечность, дружелюбие, мечтательность, забывчивость, щедрость.

– имя греческого происхождения, в переводе значит "светлый". Характеристика имени: эмоциональность, сердечность, дружелюбие, мечтательность, забывчивость, щедрость. Ювеналий – христианское имя римского происхождения, означает "юношеский". Характеристика имени: целеустремленность, сила воли, консервативность, романтичность, коммуникабельность, трудолюбие, доброта.

Под такими именами стоит крестить мальчиков, родившихся в этот день, чтобы под защитой своего святого покровителя ребенок рос счастливым и успешным.

Именины 15 июля: женские имена

В этот день, согласно церковному календарю, нет женских имен. Если девочка родилась 15 июля, крестить ее нужно исходя из ближайших женских имен в святках.