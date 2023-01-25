Имбирь польза и вред: секретные свойства панацеи китайской медицины

Расскажем, в чем кроется вред имбиря и кому запрещено его принимать.

Имбирь польза и вред / depositphotos

Китайская медицина открыла всему миру имбирь и его полезные свойства. Растение первоначально активно выращивалось в Китае и использовалось для приготовления различных лекарственных средств. Позже человечество задумалось, в чем же польза и вред имбиря. Сейчас этот узловатый корень используется для приготовления чая, в качестве специи для придания блюдам пикантного чуть островатого вкуса и оригинального аромата.

Корень имбиря: польза и вред

Чтобы разобраться, чем полезен имбирь нужно знать, какие вещества есть в этом корне. В одном небольшом корешке содержатся около 400 природных соединений. Во главе угла стоят микроэлементы и макроэлементы – кальций, фосфор, медь, селен, железо, цинк. Также он богат витаминами группы В, К и Е.

Польза имбиря заключается и в других составляющих:

80% воды, 15% углеводов, клетчатку, золу;

аминокислоты – триптофан, метионин, лейцин;

эфирное масло;

жирные кислоты – каприловую, линолевую, олеиновую;

куркумин – природный антибиотик и иммуномодулятор.

Имбирь: показания и противопоказания

Польза имбиря доказана столетиями. Современные врачи прописывают препараты на основе этого корня при разных заболеваниях. Также чай с имбирем можно употреблять для ускорения пищеварения. Он улучшает выработку желудочного сока, нормализует работу кишечника.

Показаниями к применению имбиря являются следующие области:

эндокринология – диабет 2 типа, болезни щитовидки, надпочечников;

укрепление иммунитета – профилактика сезонных заболеваний, вирусных заболеваний, простуд;

сердечно-сосудистая система – имбирь укрепляет стенки сосудов, активизирует кровообращение, снижет уровень холестерина в крови.

Кроме того, польза имбиря заключается в его способности согревать, разжижать и выводить мокроту во время кашля. Особенно ценится имбирь с лимоном и медом. Такая смесь содержит все полезные для организма вещества. Также его активно применяют в качестве успокоительного – чашка зеленого чая с имбирем снимет напряжение и прогонит депрессию.

Вред имбиря: секреты, о которых вы не знали

Имбирь обладает не только полезными качествами. Вред имбиря и противопоказания тесно связаны и о них тоже нужно знать. Главной неприятностью является чрезмерное употребление корня, поэтому возникает вопрос, можно ли пить чай с имбирем каждый день. Так, по мнению врачей, чрезмерное употребление корня противопоказано будущим мамам. Вместо избавления от токсикоза возникнет угроза выкидыша.

Кроме того, медики предостерегают от чрезмерного употребления напитков и самого корня, чтобы избежать обильных кровотечений. Нельзя употреблять имбирь натощак, так как он может вызвать раздражение слизистой желудка. А лишняя чашка чая с имбирем может оказать прямо противоположный эффект и привести к перевозбуждению вместо желаемого успокоения.

Также польза имбиря заключается в его возможности снижать кровяное давление, поэтому его назначают при гипертонии. Однако чрезмерное употребление самого корня или напитков на его основе параллельно с препаратами от гипертонии может привести к резкому снижению давления.

Таким образом, перед тем, как купить корень имбиря и пить чай с ним, нужно проконсультироваться с врачом и следовать рекомендациям, а также соблюдать норму.