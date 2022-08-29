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Им не место на холодильнике: какие магниты нельзя вешать на дверцу

29 августа 2022, 15:03

Обычный магнитик может угробить холодильник или принести беду.

Холодильник
Какие магниты нельзя вешать на дверцу холодильника / скриншот

Магниты не холодильнике - неотъемлемая часть декора на кухни во многих семьях. Они могут быть разными: суеверными, со снимками близких.

Но мало кто знает, что обычные магниты могут навредить технике.

Чем опасен магнит на холодильнике?

В старых экземплярах бытовой техники не предусмотрена дополнительная защита. Вследствие этого магнитные элементы образуют в районе себя магнитное поле, которое своим действием направлено в середину холодильника, в сами продукты питания.

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А вот за современные холодильники переживать не стоит. Они защищены от подобной угрозы, но стоит обратить внимание стоит только на случаи, когда магниты висят слишком долго.

Результатом их снятия станет изменения насыщенности основного цвета, появление желтизны вокруг места крепления, так как для кухни характерно присутствие повышенной температуры, копоти. Чтобы этому препятствовать, рекомендуется чаще менять место положения магнита, мыть дверцу. Делать же это следует аккуратно, препятствуя появлению царапин.

Какие магниты нельзя вешать на холодильник?

Есть примета, что вешать можно только такие варианты, которые связаны с темой продуктов и их употребления – тем, что находится внутри холодильного устройства. В противном случае есть риск "притянуть" беду. Примером правильного выбора является тема фруктов, овощей, имитация бутылочек с соусом, напитками, списки для покупки, времени приема пищи.

Также бытует мнение, что негативного влияния на продукты фигурок животных, людей, персонажей мультфильмов. Возможно, все зависит от самой фигурки или к данному утверждению следует отнестись с иронией.

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Автор: Сергей Кущ
приметы холодильник лайфхак
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