"Игры сатаны, большие разрушения и новый уровень развития": таролог рассказал, когда в Украине наступит мир

Когда закончится война в Украине - прогноз таролога / Reuters/ua.depositphotos.com

Участник и полуфиналист Международной Битвы Экстрасенсов Роман Шептицкий составил энергетический прогноз и рассказал, когда закончится война в Украине.

Таролог в раскладе из четырех карт обращает внимание на две. Карта игры указывает на дьявольские планы российской верхушки.

" В данной ситуации эта карта говорит об играх сатаны. Играют, наблюдают, обдумывают ходы и стратегии", - отметил Шептицкий.

Втроая карта в раскладе – горящее дерево - может свидетельствовать о том, что в горячих точках и регионах, где проходят активные боевые действия можно в ближайшее время ожидать обострения. Есть угрозы для мирного населения и украинской армии. Оккупанты будут пробовать доставлять туда свои дополнительные резервы для продолжения войны.

Карта первого вдоха в раскладе ассоциируется с рождением ребенка. Она может означать перерождение, освобождение от нечисти и победу.

"Оккупанты продолжают захватническую войну и хотят захватить то, что им по праву вообще не принадлежит. Человек готов потерять жизнь, но не расстаться со своими безумными идеями", - прокомментировал таролог четвертую карту, которая свидетельствует о планах вражеского государства.

Он отмечает, что энергетические потоки Украины достаточно сильны и карта обнуления в раскладе – позитивная. Она говорит о том, что военные действия будут двигаться к завершению.

Карта возвращения к себе может означать отделение от нечисти.

"Очень хочется, чтобы Украина отделилась от нечисти и вернулась в свое привычное состояние гармонии и спокойствия и обновления".

Последняя карта энергетического расклада – карта мастера – самая сильная из энергетических карт Таро, говорит о создании новой реальности и новых возможностей и союзов, которые смогут поднять страну на очень высокий уровень развития в различных сферах жизни.

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