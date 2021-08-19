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Играл с огнем: на Житомирщине заживо сгорел ребенок

19 августа 2021, 19:59
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Предварительно, мальчик случайно поджог сено.

Мальчик сгорел живьем / ГСЧС

Ужасная трагедия в Житомирской области, а именно в селе Большая Цвиля Новоград-Волынского района. Там в среду, 18 августа, живьем сгорел 6-летний мальчик.

Как сообщили в ГСЧС Украины, трагедия произошла во время пожара в сарае с сеном.

Спасателей на место происшествия вызвали родители мальчика. Они сообщили представителям ГСЧС, что в здании мог быть их малолетний сын. К сожалению, их догадки подтвердились.

Специалисты ликвидировали пожар и нашли после этого бездыханное тело 6-летнего мальчика.

Обстоятельства трагческой гибели устанавливает полиция. Однако копы предполагают, что ребенок играл с огнем и нечаянно поджог здание, где хранилось сено.

Напомним, на Волыни мальчика убило током. Он случайно зацепился за электростанок с разобранной пусковой кнопкой. Восьмилетний мальчик умер на месте.

Также ранее в этой области утонул двухлетний малыш. Мальчик играл с братом во дворе. За ними приматривал отец, пока мама ушла собирать чернику, а потом внезапно куда-то пропал. Ребенка начали искать, но оказалось уже поздно.

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