"Играет роль униженного": исследователь пропаганды объяснил отклонения Путина

Исследователь пропаганды объяснил отклонения Путина / скриншот

Президент РФ Владимир Путин играет свою психологическую игру – роль униженного и одновременно унижающего. Этим он пытается понравиться многим людям не только в России, но и за границей.

Исследователь пропаганды и британский журналист Питер Померанцев в комментарии "24 каналу" заявил, что психологическая игра Путина состоит в пропаганде россиян и людей за ее пределами.

По его словам, лидер Кремля играет очень сильное унижение - то говорит, что его унизили, то некий "Петр великий", который других унижает.

"Ведь самих россиян всю жизнь унижали. Поэтому Путин и играет роль униженного, и одновременно с этим показывает, как он может других унижать. Россиянам это очень приятно психологически", – объяснил эксперт.

Читайте такжеПутин на самом деле серьезно болен – экс-глава разведки БританииИсследователь пропаганды отметил, что это очень близко для многих людей даже в Европе или США.

"Все, кто чувствует себя униженным и хочет других оскорблять, их тянет к Путину, им приятно это слышать. Его эстетика для них положительна. В Америке есть процент населения, кому нравится Путин и такие авторитарные лидеры", – добавил Питер Померанцев.

Ранее врач-психиатр Антон Михайлов заявил, что резидент страны-агрессора Владимир Путин демонстрирует явные признаки параноидального поведения.

Признаками проблем Путина с психикой являются огромной длины стол для переговоров с иностранными лидерами или якобы встреча хозяина Кремля с женщинами-пилотами и стюардессами, видео с которой было смонтировано.

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