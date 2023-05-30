'Ігорович' – неправильно: Авраменко удивил объяснением, как теперь надо писать отчество

Языковед предложил пройти небольшой тест. Как бы вы написали отчество от имени "Ігор"?

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Авраменко рассказал, как надо писать отчество от имени "Ігор" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко посвятил свой экспресс-урок по украинскому языку самому резонансному изменению в правописании.

"Пожалуй, только ленивый не слышал, что украинское правописание немного изменилось. И сейчас продолжается так называемый переходный период. А какие те изменения? Об одной из них, самой резонансной, в этом уроке", - сказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Так, языковед предложил пройти небольшой тест. Как бы вы написали отчество от имени "Ігор"?

Ігор о вич

вич Ігор е вич

вич Ігорьович

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"Определились с ответом? Наверное, вас это удивит, но правильный вариант – "Ігорьович", - отметил Авраменко.

Языковед объяснил, что имя "Ігор" – это существительное мягкой группы. Поэтому правильно писать не "Ігора", а "Ігоря" (как "Василя"), не "Ігору", а "Ігорю" (как "Василю").

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"Да-да, дорогие паспортисты, с 2019 года вы должны писать в документах "Ігорьович" и "Лазарьович", - подчеркнул Авраменко.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016). Является автором и диктором текста "Радиодиктант национального единства" на "UA: Украинское радио" (с 2005), пишет Википедия.

Напомним, недавно языковед Александр Авраменко ответил, как сказать на украинском "по щелчку пальцев". Известный украинский учитель назвал аж 5 благозвучных вариантов.

Также недавно Александр Авраменко предложил выполнить интересное тестовое задание, которое заставляет многих украинцев почесывать голову. В задании есть три слова: "досвід", "освіта" и "диплом". Лингвист предлагает соединить их со следующими словами: "отримувати", "набувати", "здобувати", "одержувати".

Смотрите видео о том, как Авраменко стал самым известным языковедом страны:

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