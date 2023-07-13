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Иди на ручки: почему кошка не любит сидеть на руках и как ее уговорить

Сергей Кущ
13 июля 2023, 16:56 обновлено 13 июля, 16:56
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Не все кошки любят сидеть на руках, и это вполне естественно для этих независимых существ.
Почему кошка не любит сидеть на руках
Почему кошка не любит сидеть на руках / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Кошки - это независимые и самостоятельные животные, и не все из них радуются идеи сидеть на руках своих хозяев.

Мы разберемся, почему некоторые кошки не любят сидеть на руках, какие породы чаще проявляют эту особенность, и как можно приучить животное к посиделкам на руках.

Естественная независимость

Кошки имеют природную независимость и предпочитают свободу перед ощущением ограничения на руках хозяина. Они предпочитают свободное передвижение и контроль над ситуацией, поэтому сидение на руках может вызывать у них дискомфорт.

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Породы кошек, которые не любят сидеть на руках

Некоторые породы кошек более склонны к независимости и не любят сидеть на руках. К ним относятся, например, абиссинская, сиамская, бенгальская и многие другие породы. Это не означает, что все представители этих пород не будут сидеть на руках, но вероятность такого поведения выше.

Как приучить кошку сидеть на руках?

Если вы хотите приучить свою кошку к сидению на руках, важно начать с постепенного и позитивного подхода. Постепенно привыкайте кошку к вашим рукам, предлагая ей лакомства и похвалу за положительное поведение. Создайте комфортную атмосферу, предоставьте ей мягкое и уютное место для сидения на ваших руках.

Важно помнить, что каждая кошка имеет свои предпочтения и личностные особенности. Если ваша кошка не любит сидеть на руках, не настаивайте на этом. Уважайте ее пространство и предоставьте ей другие способы проявления привязанности и ласки, такие как ласки на голову или игры.

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