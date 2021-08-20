Идет срочная эвакуация людей: в Броварах полыхает пятиэтажка

В Броварах пожар в пятиэтажке / facebook.com/MNS.GOV.UA

В Броварах горит жилой пятиэтажный дом. Как сообщают в ГСЧС, около в 20:05 поступило сообщение о пожаре.

В пресс-службе ГСЧС уточнили, что все жильцы были эвакуированы.

Согласно предварительным данным, пожар возник в двух квартирах дома. Через некоторое время огонь распространился на кровлю.

К тушению были привлечены 12 человек и 4 единицы техники ГСЧС.

Через некоторое время к месту пожара были направлены еще 4 единицы техники и 2 автолестницы.

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Площадь огня сейчас устанавливается. Все жильцы дома были эвакуированы.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

Как утверждают очевидцы, пожар начался на последнем, 5 этаже дома на улице Гагарина, 11 в центре Броваров. Огонь за считанные минуты распространился по всей крыше многоэтажки.

Напомним, ранее в Запорожье вспыхнул огнем жилой многоквартирный дом. Предполагалось, что это могло произойти в результате взрыва газа. Ранее в доме ремонтировали крышу.

Также ранее сообщалось о том, что на территории Национального заповедника Хортица в Запорожье вспыхнул пожар. Пока причине не установлена, однако правоохранители подозревают, что это поджог.