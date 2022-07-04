"Идет самый сложный период": астролог назвала опасную дату в июле для Украины - гороскоп

Гороскоп для Украины / pixabay

Война в Украине может закончиться только в 2023 году. До этого времени все эксперты и астрологи рекомендуют украинцам быть крайне осторожными.

Астролог Анна Ефремова предупреждает, что в июле нас ждет очень опасное время.

"Расслабляться очень рано, июль 2022 для меня тот месяц когда мы должны получить результаты переговоров. Так как Меркурий будет это у способствовать с обеих сторон. Но это совершенно не значит, что враг отступит от своих планов", - отмечает астролог.

По словам астролога, Беларусь будет участвовать в этой войне на более официальном уровне.

"До 12 июля крайне неблагоприятное время для Украины, очень опасно и я могу предположить, что в этот период нас могут ожидать всякого рода "сюрпризы" То, как разворачивается ситуация с Беларусью, не требует лишнего объяснения. Беларусь будет участвовать в этой войне на более официальном уровне", - добавляет Анна Ефремова.

В своем прогнозе астролог также отмечает, что "мы можем упустить из-под своего контроля еще некоторые города".

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Напомним, астролог Анна Ефремова дала обнадеживающий прогноз относительно дальнейших событий в войне в Украине. Она прогнозирует, что переговорный процесс может состояться в июле этого года, а в сентябре наше государство ждут значимые изменения.

Ранее астролог Ангелина Вакулина отметила, что война в Украине будет идти весь 2022 год. Она прогнозирует, что многие города Украины ждет тяжелая судьба.

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