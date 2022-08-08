"Идет решающая неделя всего года": астрологи рассказали, что ждет каждого

Гороскоп для каждого / pixabay

С понедельника, 8 августа, нас ждет самая решающая неделя всего 2022 года. Как говорит астролог Ангелина Вакулина, в это время будут все самые негармоничные аспекты из возможных.

"Неожиданности ждут на каждому шагу. Мир предоставит каждому столько возможностей, сколько еще не наблюдали ранее", - предупредила астролог.

А вот астролог Юлия Погорельченко отмечает, что во вторник, 9 августа, неприятный аспект Венеры и Плутона может принести конфликты, разочарования и финансовые споры.

В среду, 10 августа, можно начинать новые дела.

"Благоприятно время для решения важных вопросов. Можно обращаться в госорганы, к начальству", - добавила она.

Уже в эту пятницу, 12 августа в 4:37 по Киеву произойдет Полнолуние.

"В Полнолуние 12 августа очень высокий риск конфликтов. Стоит держать свои эмоции в руках", - говорит астролог Юлия Погорельченко.

В субботу и воскресенье - время для отдыха и гармонии.

"Аспект Солнца и Сатурна может придать депрессивное состояние. Не стоит ничего планировать важного. Не обращайтесь к руководителям, знакомым или авторитетным людям. Есть риск разочарований", - добавила астролог.

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