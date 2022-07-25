Идеальный блеск и никакой желтизны на подоконниках: как и чем правильно мыть окна

Rак и чем правильно мыть окна / pixabay.com

Чистые окна и подоконники - гордость каждой хозяйки, но очистить их от разводов, желтизны и других загрязнителей задание не из легких.

Главред собрал лучшие советы, которые помогут вам справится с ним с легкостью.

Чем мыть окна?

Чтобы окна блестели можно воспользоваться как спецсредствами, так и народными методами.

Лучше всего заняться этим тогда, когда на стёкла не падают прямые солнечные лучи, но при этом снаружи достаточно светло. Подойдёт раннее утро, время перед закатом, облачный день. Иначе из-за солнца чистящие растворы будут высыхать быстрее, чем вы успеете их протереть, и помыть окна без разводов на стёклах не получится.

Для этого вам понадобится:

Вода или мыльный раствор. Используется для удаления пыли, капель дождя, жира, сажи, насекомых.

Используется для удаления пыли, капель дождя, жира, сажи, насекомых. Спецсредство для мытья стекла, уксус или нашатырь. Последний разбавляем водой (на 1 литр достаточно 3 ст. л уксуса). Также можно использовать гель для мытья посуды, которая прекрасно удаляет грязь и придает блеск стеклянной поверхности. Предварительно следует добавить в средство немного воды.

Последний разбавляем водой (на 1 литр достаточно 3 ст. л уксуса). Также можно использовать гель для мытья посуды, которая прекрасно удаляет грязь и придает блеск стеклянной поверхности. Предварительно следует добавить в средство немного воды. Скребок с поролоновой насадкой для удаления первичных загрязнений, резиновой для угона остатков влаги. Если на стекле есть остатки краски, наклейки, требуется скребок с металлическим лезвием. Когда специалиста приспособления под рукой нет, берем бумажные полотенца или старые газеты.

для удаления первичных загрязнений, резиновой для угона остатков влаги. Если на стекле есть остатки краски, наклейки, требуется скребок с металлическим лезвием. Когда специалиста приспособления под рукой нет, берем бумажные полотенца или старые газеты. Тряпка из микрофибры. Мягкая ткань не оставляет царапин на стекле, при этом хорошо впитывает влагу, позволяет отполировать стекло до блеска.

Как помыть окна снаружи?

Ни в коем случае не рискуйте и не вылазьте из окна в попытке достать до самых дальних углов. Существует специальное оборудование, которое сделает этот процесс более комфортным и безопасным.

Как мыть окна снаружи при помощи современных приспособлений:

телескопической швабры; магнитной щетки.

Специальная швабра может иметь телескопическую ручку, которую для большего удобства можно "подогнать" по размеру под ваши окна. Наконечник изделия имеет поролоновую и резиновую часть, при помощи которых распределяется моющее средство, соскребается грязь и удаляются разводы.

Чем отмыть пластиковые подоконники?

Обычно подоконник – это та деталь, на которую обращают внимание в последнюю очередь, однако пыль там скапливается очень быстро. На подоконниках у хозяюшек часто стоят цветы, там любят спать кошки, раскладывают свои игрушки дети.

На подоконниках скапливается пыль и смог с улицы, если окно периодически открывается. И если вы давно не уделяли ему внимания, возможно, сейчас вы схватились за голову и не понимаете, как отмыть подоконник. На самом деле, даже самую сильную грязь и пыль можно оттереть обычным мыльным раствором, но придется хорошо потрудится.

Читайте такжеУбирает ржавчину, удаляет накипь и отмоет посуду: на что способна лимонная кислота в паре с содойВопрос чем мыть пластиковые подоконники в домашних условиях является очень актуальным, в связи с большим их распространением. Отмыть подоконник пластикового окна лучше специально предназначенными для этого материала средствами. Они не содержат веществ, царапающих и разъедающих мягкий пластик.

Сильные загрязнения можно осторожно протереть растворителем, но не переусердствуйте, он может и расплавить пластик.

Чем вывести желтые пятна на подоконнике?

Пластик легко желтеет, если за ним неправильно ухаживать. Чтобы отмыть пластиковый подоконник, нужно сначала его протереть от внешней грязи: протереть пыль, затем вытереть сухой тряпкой (желательно тканью из микрофибры). После этого желтизну можно вывести слабым растворителем.

Читайте такжеКак отмыть плиту от жира и нагара: 3 дешевых и легких способаОтмыть пожелтевшие пластиковые окна можно точно таким же способом, как и подоконники. Аккуратно протереть от пыли, затем обработать очистителем пластика. Либо использовать магазинные средства, но без абразивных частиц.

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