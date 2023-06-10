Идеальный рецепт: что делать, чтобы сырники не прилипали к сковородке

Как жарить сырники на сковороде так, чтобы они были румяные и не прилипали к сковородке.

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Как правильно жарить сырники под крышкой или без / коллаж: Главред, фото: instagram/natapakhulska, instagram / galia.baluvana

Какие сырники должны быть внутри, чтобы смаковали всей семье. Простые и легкие советы для приготовления самого любимого блюда - Главред разобрался в деталях приготовления.

Почему чизкейки остаются сырыми

Самая частая проблема с которой сталкиваются большинство хозяек - влага в домашнем сыре. Перед началом готовки сырников, нужно тщательно отжимать сыр. Он на первый взгляд может казаться сухим, но лучше еще раз повторить отжим.

Нужно иметь хорошую сковородку, чтобы сырники хорошо пожарились. Лучше всего подходит чугунная сковорода. Стоит жарить сырники на среднем огне, но укладывать их нужно на горячую сковороду с маслом. Если вам кажется, что сырники могут быть сырыми внутри, то можно перестраховаться и накрыть сковороду крышкой, чтобы они прогрелись.

Еще один лайфхак, чтобы внутри сырники хорошо прожаривались. Нужно формировать кружочки маленького диаметра по высоте 1 сантиметра. Тогда лепешки прожарятся быстро и впитают меньше масла. В результате сырники будут прожарены и румяные.

Сколько жарить сырники полуфабрикаты

Из морозилки достаем замороженные сырники, но не стоит размораживать их. На плите разогреть сковородку, налить масло и разогреть его на большом огне. Замороженные сырники нужно выложить в разогретую скороду, чтобы они не касались друг друга. Продолжать жарить на среднем огне. Нужно жарить сырники 7-10 минут. После того, как образовалась румяная корочка, нужно перевернуть сырники на другую сторону и жарить еще 5 минут до образования такой же румяности. Затем накрыть быстро крышкой и поджарить еще минут 10, уменьшив огонь до минимума. Вот и все-готовые сырники выложить на тарелку и подать к столу!

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