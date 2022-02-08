И пальцем не пошевелят: названы самые ленивые знаки зодиака

Гороскоп на 2022- топ-4 самых ленивых знака / depositphotos.com/

Среди представителей зодиакального круга есть такие, которые сделают все возможное, чтобы меньше напрягаться и больше отдыхать. Они не сильно любят работать, лень их второе имя!

Финансовый гороскоп на 2022 год расскажет, ком из знаков придется преодолевать трудности на пути к материальной стабильности, а за кем денежная удача будет следовать по пятам.

Астрологи назвали четверку знаков зодиака, которые считают, что они не созданы для работы.

Близнецы

Представители знака стихии воздуха натуры многогранные, однако особым трудолюбием и целеустремленностью не отличаются. Они могут быстро согласиться выполнить какое-нибудь дело и так же быстро отказаться, сославшись на непреодолимые обстоятельства. Если лень одолеет Близнецов, вы услышите самые виртуозные отговорки, только чтобы не работать.

Реклама

Рак

Чувствительные и эмоциональные Раки люди, которые подходят к выполнению своих обязанностей со всей ответственностью. Но это только в том случае, если поставленные задачи их устраивают. Если дело не воодушевляет Раков или просто не по душе, работать они будут спустя рукава.

Читайте такжеДенежный успех, счастье в любви и крепкое здоровье: 5 знаков в списке везунчиков в год Тигра

Лев

Огненные Львы люди целеустремленные и зачастую добиваются высоких результатов в своей сфере. Они, подстегиваемые своим тщеславием, не будут довольствоваться "среднячком", достигая успехов в профессии. Однако бывают у них такие моменты, когда лень просто накатывает и вернуться в рабочее состояние очень сложно. Тогда Львы будут выполнять свои обязанности без энтузиазма, пуская ситуацию на самотек и не проявляя особой заинтересованности в общем деле.

Весы

Нерешительность Весов очень часто требует, чтобы кто-то стоял рядом и своими подсказками направлял людей на верный путь. Весы знак, который любит удовольствия и развлечения и, желательно, чтобы они легко давались. Они могут отказаться от работы ради отдыха. Лень представителей знака может разрастаться до вселенских масштабов, если они не не получают удовольствия от своей работы.

Читайте также: