"И не мил вам будет утром белый свет": что делать при похмелье и как его убрать

Похмелье симптомы
У похмелья вполне четкие симптомы. Но основные:
головная боль;
озноб;
сухость во рту;
тошнота;
рвота;
отсутствие аппетита;
дрожание рук и безысходность;
депрессия.
Как говорят медики, состояние похмелья длится обычно не более суток, но может продолжаться и дольше. При этом отмечают многочисленные изменения в балансе гормонов, медиаторов и других биологических веществ в организме. Дело в том, что организм стремится защитить себя от ядовитого вещества — этилового спирта и окисляет его до этилового альдегида.
Как убрать похмелье
Подходят в большинстве случаев таблетки от головной боли, можно также использовать аспирин, цитрамон, глицин. Не лишним будет выпить какое-либо вещество из класса энтеросорбентов (вроде активированного угля).
Что помогает при похмелье из подручных средств:
- ферментированые продукты питания: квашеные овощи (капуста, кимчхи), моченые яблоки, рассол от квашений, квас;
- соленые огурцы, рыбные консервы или другая еда, богатая минералами;
- капустные листья;
- тарелочка горячего украинского борща;
- томатный сок с красным перцем (в крайнем случае — с черным). При отсутствии томатного можно выпить овощной сок, приправленный перцем;
- не более 300 г кефира;
- как можно больше воды (3–4 л), можно минеральной, на протяжении всего похмелья, для устранения обезвоживания.
Если похмелье сильное, не проходит на протяжении дня или у вас существуют подозрения на отравления алкоголем сомнительного качества, то следует немедленно обратиться к врачу так, как отойти от похмелья самостоятельно в таких случаях почти невозможно.
Далее, если человек в принципе страдает от головной боли и его организм уже привык к обычным средствам, то немного помочь при похмелье может холодный компресс, приложенный на несколько минут ко лбу. Здесь важно не довести себя до переохлаждения.
Еще нужно в первую очередь открыть окна - наполнить помещение свежим воздухом. Если есть силы на променад возле дома, то можно выйти и прогуляться полчаса-час по улице. Это также будет эффективной в борьбе с симптомами похмелья.
Другие новости:
- Какое питание поможет легче всего пережить похмелье - ответ медиков
- Ученые нашли новое средство от похмелья
- Ученые рассказали, существует ли природное средство от похмелья