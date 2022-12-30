"И не мил вам будет утром белый свет": что делать при похмелье и как его убрать

Очень неприятное состояние, когда организм отравлен алкоголем. В канун новогодних праздников и больший застолий Главред рассказывает, что делать при похмелье.

Что делать при похмелье и как его убрать / коллаж фото https://ua.depositphotos.com

Похмелье симптомы

У похмелья вполне четкие симптомы. Но основные:

головная боль;

озноб;

сухость во рту;

тошнота;

рвота;

отсутствие аппетита;

дрожание рук и безысходность;

депрессия.

Как говорят медики, состояние похмелья длится обычно не более суток, но может продолжаться и дольше. При этом отмечают многочисленные изменения в балансе гормонов, медиаторов и других биологических веществ в организме. Дело в том, что организм стремится защитить себя от ядовитого вещества — этилового спирта и окисляет его до этилового альдегида.

Как убрать похмелье

Подходят в большинстве случаев таблетки от головной боли, можно также использовать аспирин, цитрамон, глицин. Не лишним будет выпить какое-либо вещество из класса энтеросорбентов (вроде активированного угля).

Что помогает при похмелье из подручных средств:

ферментированые продукты питания: квашеные овощи (капуста, кимчхи), моченые яблоки, рассол от квашений, квас;

соленые огурцы, рыбные консервы или другая еда, богатая минералами;

капустные листья;

тарелочка горячего украинского борща;

томатный сок с красным перцем (в крайнем случае — с черным). При отсутствии томатного можно выпить овощной сок, приправленный перцем;

не более 300 г кефира;

как можно больше воды (3–4 л), можно минеральной, на протяжении всего похмелья, для устранения обезвоживания.

Если похмелье сильное, не проходит на протяжении дня или у вас существуют подозрения на отравления алкоголем сомнительного качества, то следует немедленно обратиться к врачу так, как отойти от похмелья самостоятельно в таких случаях почти невозможно.

Далее, если человек в принципе страдает от головной боли и его организм уже привык к обычным средствам, то немного помочь при похмелье может холодный компресс, приложенный на несколько минут ко лбу. Здесь важно не довести себя до переохлаждения.

Еще нужно в первую очередь открыть окна - наполнить помещение свежим воздухом. Если есть силы на променад возле дома, то можно выйти и прогуляться полчаса-час по улице. Это также будет эффективной в борьбе с симптомами похмелья.

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