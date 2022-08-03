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И кафель снова сияет: как почистить плиточные швы от клея, налета и плесени

3 августа 2022, 12:18

Очистить плитку и швы между ней можно даже подручными средствами.

Плитка, плесень
Плитка, плесень / скриншот

После длительно эксплуатации плитки, перед многими встает вопрос - как почистить плиточные швы. Задание это не сложное - его можно выполнить в домашних условиях, не прибегая к спецсредствам.

Главред разбирался, как это сделать быстро, качественно и без лишних усилий.

Как очистить плиточные швы от клея

При помощи сегментного строительного ножа можно удалить не тольоко клей, но и от затирки, но сложность этого способа заключается в правильной постановке угла по отношению к плитке, что бы не поцарапать края.

Нужно быть особенно аккуратным на местах угловых стыков, что бы не сломать углы.

Скребок для очистки межплиточных швов используется для удаления растворов, клеев, затирочных составов из швов между элементами облицовки. Применяется для ремонта облицованных плиткой конструкций, при замене отдельных плиток, а также для удаления излишков строительных смесей и очистки поверхностей.

Чем очистить швы между плиткой от плесени

  • Белый уксус способен убить до 80% видов плесени. Кроме того, это средство почти всегда есть под рукой. Для того чтобы удалить плесень и грибок необходимо промокнуть тряпочку в уксусном растворе или налить его в распылитель и нанести на пораженные участки швов. Следует оставить плитку до тех пор, пока уксус не просохнет, после чего прочистить швы жесткой щеткой и промыть водой.
  • Перекись водорода неплохо справляется с небольшими колониями плесени. Она чистит как силиконовые швы, так и цементные. Порядок работ с перекисью водорода ничем не отличается от очистки уксусным раствором: нанести, дать высохнуть, потереть щеткой и смыть водой.
  • Сода и уксус. Этот метод подойдет только для горизонтальных поверхностей. На загрязненные швы необходимо насыпать достаточное количество соды, после чего залить столовым уксусом. Когда пена сойдет участки хорошо промыть мыльной водой.
  • Фурацилин тоже может спасти от грибка в ванной. Одну таблетку фурацилина необходимо развести в литре воды и обработать поверхности швов. Некоторые утверждают, что после такой обработки не встречали в своей ванной грибка.

Как очистить швы в ванной от желтизны и налета

Налет на плитке хорошо устраняют средства, в состав которых входит хлор. Эти чистящие препараты не только удаляют известь с поверхности кафеля, но и дезинфицируют стены и пол.

Их используют для очистки практически любых покрытий, однако для мытья стеклянных поверхностей лучше использовать специально предназначенные для мытья стекол средства.

Если необходимо очистить сильные загрязнения, то лучше использовать средства, в составе которых присутствуют ингибиторы. Такие препараты легко уберут налет, они направлены на замедление процесса образования извести.

Народные методы. Лучше всего с минеральными отложениями справляются столовый уксус и лимонная кислота.

Если загрязнения сильные, то к уксусу можно добавить пищевую соду, это сделает процесс чистки более эффективным. Стыки кафеля, в которых чаще всего скапливаются минеральные отложения, можно обработать зубной щеткой.

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