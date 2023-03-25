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Хьюстон, у нас проблемы: откуда взялась легендарная фраза и что она значит

25 марта 2023, 18:02
Выражение "Хьюстон, у нас проблемы" стало символическим не только для работников НАСА.
Фраза "Хьюстон, у нас проблемы" стала мемом
Фраза "Хьюстон, у нас проблемы" стала мемом / соцсети

Выражение "Хьюстон, у нас проблемы" является одной из самых известных фраз в истории космических полетов. Она возникла во время миссии "Аполлон 13".

Откуда пошло выражение "Хьюстон, у нас проблемы"?

Когда астронавты находились в космосе, у них возникла серьезная проблема. Один из баков с кислородом внезапно взорвался, что привело к утечке кислорода и воды. Это создало угрозу жизни для астронавтов, так как они были вынуждены отключить систему кондиционирования воздуха, чтобы сохранить оставшийся кислород.

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Командир миссии Джеймс Ловелл связался с Центром управления полетом в Хьюстоне и произнес историческую фразу: "Хьюстон, у нас проблемы". Как ответ на это, инженер на земле Джек Суэгерт сказал: "Рог, я слышу вас. Что случилось?".

Хьюстон, у нас проблемы: что значит?

Фраза "Хьюстон, у нас проблемы" была использована в ряде фильмов и книг, что привело к ее широкому распространению. В настоящее время она стала символом непредвиденных обстоятельств и неожиданных проблем.

Кто такой Хьюстон?

На самом деле, Хьюстон - это город в Техасе, где расположен центр управления полетами НАСА. Название города было использовано в выражении "Хьюстон, у нас проблемы".

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Автор: Сергей Кущ
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