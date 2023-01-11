Хурма будет сладкой, как мед: как довести фрукт до спелости уже дома

Оказалось, что сделать хурму сладкой может морозилка, теплая вода и даже яблоки.

Как сделать хурму более сладкой / pixabay

Именно зимой в Украине начинается самый лучший сезон для того, чтобы кушать хурму. В это время фрукт наиболее сладкий и наименее терпкий. Хотя это, конечно, больше зависит от сорта.

Однако далеко не все могут выбрать спелую и вкусную хурму. Многие считают, что этот фрукт должен быть очень мягким. Но на самом деле, есть сорта хурмы, где фрукт твердоват. Тут легко ошибиться.

Если вы купили хурму, но она оказалась неспелой, то не нужно расстраиваться. Есть несколько способов, которые действительно могут помочь созреть этому фрукту уже дома.

Зачем нужно замораживать хурму и как это правильно делать

Если вы выбрали хурму и она оказалась терпкой и не сильно сладкой, то морозилка – место, куда стоит положить фрукт. Оказалось, что при низкой температуре хурма избавляется от терпкости за счет разрушения тканей.

Перед заморозкой хурму нужно помыть, а затем высушить. Каждый плод необходимо обернуть пищевой пленкой или положить в пакет, после чего можно отправлять в морозилку.

Если вы хотите использовать хурму для приготовления каких-то блюд, то лучше сразу нарезать фрукт кусочками и разложить их на поверхности контейнера, застеленного пищевой пленкой.

Стоит отметить, что после заморозки хурма становится очень мягкой и нередко её нужно потом есть ложкой.

Зачем замачивать хурму и как это делать

Под действием теплой воды ткани в хурме также начинают разрушаться, как и под действием холодных температур. Так что теплая вода также может сделать ваш фрукт более сладким.

Для этого нужно замочить хурму в теплой воде примерно на 9-12 часов. После этого фрукт смело можно кушать и наслаждаться его сладостью.

Как сделать хурму более сладкой с помощью яблока

Вам необходимо положить хурму в один пакет с яблоками или переспелыми бананами. Оставить фрукты вместе нужно на 2-3 дня. Этого времени будет достаточно, чтобы хурма полностью созрела.

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