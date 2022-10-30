"Худший месяц в этом году": астролог Росс рассказал, когда в ноябре лучше никуда не ездить

Как говорит астролог Влад Росс, в некоторые дни поездки будут благоприятны. Но в целом ноябрь 2022 года самый худший метод для путешествий в этом году.
В ноябре 2022 года планета Марс будет ретроградной, а планета Юпитер – статичной (но только во второй половине третьего месяца осени). Об этом заявил известный астролог Влад Росс в комментарии для Главреда.
"Меркурий, в свою очередь, будет делать несколько напряженных аспектов, а 8 ноября произойдет лунное затмение. Потому ноябрь – худший месяц в этом году для поездок", ‒ говорит Росс.
Однако, считает астролог, в некоторые дни поездки будут благоприятны:
- на море, к водоему – 3-4, 12-14, 30 ноября;
- в дома отдыха и санатории – 4, 30 ноября;
- в горы – 26-27 ноября;
- пешие походы и поездки на дачу – 5-6 ноября;
- близкие путешествия – вблизи 10 ноября;
- поездки с целью развлечений (на аттракционы, в театры, знаменитые города) – 15-16 ноября;
- на тренинги и семинары – 28 ноября;
- деловые поездки и командировки – 17-18, 26-27 ноября.
Самые неблагоприятные дни для любых поездок: 1-2, 7-9, 11, 19-25, 29 ноября.
Напомним, ранее Влад Росс рассказывал, что категорически нельзя делать в ноябре, чтобы не потерять деньги.
Также астрологи прогнозировали, что четыре представителя зодиакального круга найдут свое счастье в любви в наступающем 2023 году. Они смогут встретить человека, с которым захотят построить прочные отношения и связать свою судьбу.
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