"Худший месяц в этом году": астролог Росс рассказал, когда в ноябре лучше никуда не ездить

Астролог Росс рассказал, когда в ноябре лучше никуда не ездить / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

В ноябре 2022 года планета Марс будет ретроградной, а планета Юпитер – статичной (но только во второй половине третьего месяца осени). Об этом заявил известный астролог Влад Росс в комментарии для Главреда.

"Меркурий, в свою очередь, будет делать несколько напряженных аспектов, а 8 ноября произойдет лунное затмение. Потому ноябрь – худший месяц в этом году для поездок", ‒ говорит Росс.

Однако, считает астролог, в некоторые дни поездки будут благоприятны:

на море, к водоему – 3-4, 12-14, 30 ноября;

в дома отдыха и санатории – 4, 30 ноября;

в горы – 26-27 ноября;

пешие походы и поездки на дачу – 5-6 ноября;

близкие путешествия – вблизи 10 ноября;

поездки с целью развлечений (на аттракционы, в театры, знаменитые города) – 15-16 ноября;

на тренинги и семинары – 28 ноября;

деловые поездки и командировки – 17-18, 26-27 ноября.

Самые неблагоприятные дни для любых поездок: 1-2, 7-9, 11, 19-25, 29 ноября.

Напомним, ранее Влад Росс рассказывал, что категорически нельзя делать в ноябре, чтобы не потерять деньги.

Также астрологи прогнозировали, что четыре представителя зодиакального круга найдут свое счастье в любви в наступающем 2023 году. Они смогут встретить человека, с которым захотят построить прочные отношения и связать свою судьбу.

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