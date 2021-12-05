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Худший год за последние пять лет: что сулит Украине гороскоп на 2022 год

Людмила Халанская

астролог

5 декабря 2021, 11:05

В 2022 году Украину будут сотрясать протесты.

Астролог рассказала, каким будет 2022 год для Украины
Звезды сулят Украине в 2022 году множество протестов / Reuters

Астрологический прогноз для Украины на 2022 год содержит разные аспекты, но среди них есть один наиболее сильный и, к сожалению, негативный для нашего народа.

Речь идет о соединении транзитного Сатурна с натальной Луной Украины. Луна в гороскопе государства означает народ. А Сатурн – это ограничения, трудности, ущерб. А также власть, закон, правила, подчинение.

Сам по себе аспект соединения не является негативным. Но при соединении с Сатурном любая личная планета гороскопа страдает от его удушающего воздействия. А если учитывать, что Луна в натальной карте Украины изначально очень слабая и "несчастливая", то такое соединение может принести народу Украины много бед.

Поскольку Луна в натальной карте Украины стоит в оппозиции к нескольким планетам, в том числе имеющими отношение к власти, оппозиционные настроения народа, заложенные в натальной карте, в 2022 году будут активированы и проявятся в полную силу.

Это будет очень протестный год. Весь, от начала до конца. Лишь осенью протестов будет чуть меньше, чем обычно.

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Вообще, соединение Луны с Сатурном – тревожный для нас аспект. Ущерб и трудности могут коснуться не только народа, но и страны в целом.

Говорить об улучшении экономической, внешнеполитической и социальной ситуации в Украине в наступающем году совершенно не приходится.

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Если сравнивать 2022-ый с предыдущими годами, наступающий будет самым худшим за последние пять лет.

И даже смена власти, которая вполне возможна в том или ином виде в 2022 году, не решит наших проблем. Смена власти не означает смену системы. В гороскопе Украины 2022 год не отмечен как год реальных политических перемен. Делать ставку на смену фамилий во власти совершенно бесперспективно.

Политические перемены у нас ещё впереди. А пока можно лишь пожелать всем нам выдержки и как можно меньших потерь в наступающем году.

Людмила Халанская, астролог, специально для Главреда

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