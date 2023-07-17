Хрустящие огурчики будут смаковать всю зиму: важный секрет от умелых хозяек

Часто бывает так, что зимой открываешь баночку с огурцами, а они оказываются совсем не хрустящими. Справиться с этой проблемой поможет простой бабушкин секрет.

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Что делает маринованные огурцы хрустящими?/ Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Сейчас сезон огурцов просто в разгаре и каждая хозяйка беспокоится о том, чтобы засолить или замариновать огурчики на зиму. В холодный зимний день огурчики станут отличной закуской к любому блюду. Главред рассказывает, как подготовить огурцы к маринованию.

Часто бывает так, что зимой открываешь баночку с огурцами, а они оказываются совсем не хрустящими. К тому же, внутри огурцов большие пустоты. Справиться с этой проблемой поможет простой бабушкин секрет. Оказывается, огурцы нужно замачивать. Если вы не знаете, зачем замачивать огурцы перед маринованием, то вот ответ – этот простой трюк поможет сделать огурцы невероятно хрустящими. Кроме того, во время замачивания из них уйдет горечь.

Помните, что огурцы, которые были куплены, а не собраны на грядке, обязательно нужно замачивать. Дело в том, что во время хранения на продуктовых складах огурцы теряют часть влаги. Само замачивание помогает реанимировать огурцы. Не удивляйтесь, если огурцы выглядят идеально. Их все равно нужно замачивать. Если вы не знаете, можно ли солить огурцы, если они лежали в холодильнике, то ответ на этот вопрос очевиден – можно, если предварительно замочить их в холодной воде.

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Замачивать огурцы нужно долго, поэтому на эту процедуру не стоит жалеть свое время. Хозяйки часто спрашивают, сколько можно держать огурцы в воде. Обычно на замачивание уходит не менее 7 часов. Поэтому можете смело замочить огурцы на ночь, а утром приступать к солению или маринованию.

Перед маринованием огурцов на зиму есть еще один важный момент, на который стоит обратить внимание. Если вы раздумываете, нужно ли обрезать огурцы перед консервацией, то можете не тратить на это время. Обычно, кончики отрезают для того, чтобы огурцы быстрее промариновались. Но если вы готовите консервацию на зиму, то огурцы в любом случае промаринуются в банке.

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