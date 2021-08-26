Хроническое воспаление: какие важные сигналы подает организм

Хроническое воспаление также может играть роль в ряде состояний, от рака до инсульта / Pixabay

Воспаление относится к процессу борьбы вашего тела с вещами, которые ему вредят, такими как инфекции, травмы и токсины, в попытке излечить себя.

Когда что-то повреждает ваши клетки, ваше тело выделяет химические вещества, которые вызывают реакцию вашей иммунной системы.

Этот ответ включает выброс антител и белков, а также усиление притока крови к поврежденному участку. В случае острого воспаления - например, пореза на колене или простуды - весь процесс обычно длится несколько часов или несколько дней.

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Хроническое воспаление возникает, когда эта реакция задерживается, оставляя ваше тело в постоянном состоянии готовности. Со временем хроническое воспаление может негативно сказаться на ваших тканях и органах. Некоторые исследования показывают, что хроническое воспаление также может играть роль в ряде состояний, от рака до инсульта.

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Читайте дальше, чтобы узнать больше о хроническом воспалении, включая общие причины и продукты, которые могут помочь с ним бороться.

Каковы симптомы хронического воспаления?

Острое воспаление часто вызывает заметные симптомы, такие как боль, покраснение или отек. Но симптомы хронического воспаления обычно гораздо менее заметны. Это позволяет их легко не заметить.

Общие симптомы хронического воспаления включают:

усталость

телесная боль

депрессия или беспокойство

желудочно-кишечные осложнения (диарея или запор)

увеличение веса

потеря веса

стойкие инфекции

Эти симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых и продолжаться в течение нескольких месяцев или лет.

Что вызывает хроническое воспаление?

Несколько вещей могут вызвать хроническое воспаление, в том числе:

невылеченные причины острого воспаления, такие как инфекция или травма

аутоиммунное заболевание, при котором ваша иммунная система ошибочно атакует здоровые ткани

длительное воздействие раздражителей, таких как промышленные химикаты или загрязненный воздух

Имейте в виду, что эти проблемы не у всех вызывают хроническое воспаление. Кроме того, в некоторых случаях хронического воспаления нет явной первопричины.

Эксперты также считают, что ряд факторов также может способствовать хроническому воспалению, например:

курение

ожирение

алкоголь

хронический стресс

Как хроническое воспаление влияет на организм?

Когда вы живете с хроническим воспалением, воспалительная реакция вашего организма может в конечном итоге привести к повреждению здоровых клеток, тканей и органов. Со временем это может привести к повреждению ДНК, отмиранию тканей и внутреннему рубцеванию.

Все это связано с развитием нескольких заболеваний, в том числе:

рак

сердечное заболевание

ревматоидный артрит

диабет 2 типа

ожирение

астма

снижение когнитивных функций и деменция (у пожилых людей)

Как диагностируется хроническое воспаление?

Не существует настоящих тестов для самостоятельной диагностики воспаления. Но некоторые анализы крови являются хорошей отправной точкой, в том числе те, которые выделяют C-реактивный белок (CRP), который указывает на инфекции или воспаление в целом организме (например, суставы), и высокочувствительный C-реактивный белок (hsCRP), который отражает воспаление сердца.

Многие люди не знают, что у них хроническое воспаление, пока им не поставят диагноз другого заболевания. Если вы чувствуете, что испытываете некоторые из общих симптомов хронического воспаления, рекомендуется поговорить с врачом. Они будут знать, какие первые шаги нужно предпринять, когда дело доходит до диагноза.

Как лечится хроническое воспаление?

Воспаление - естественная часть процесса заживления. Но когда он становится хроническим, важно попытаться взять его под контроль, чтобы снизить риск долгосрочного ущерба. Некоторые из вариантов, которые были изучены для лечения воспаления, включают:

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).

Безрецептурные НПВП, такие как аспирин, ибупрофен и напроксен, эффективно уменьшают воспаление и боль. Но длительное употребление связано с повышенным риском нескольких состояний, включая язвенную болезнь и заболевание почек.

Стероиды. Кортикостероиды - это разновидность стероидных гормонов. Они уменьшают воспаление и подавляют иммунную систему, что полезно, когда она начинает атаковать здоровые ткани. Но длительный прием кортикостероидов может привести к проблемам со зрением, высокому кровяному давлению и остеопорозу. При назначении кортикостероидов ваш врач взвесит с вами преимущества и риски.

Добавки. Некоторые добавки могут помочь уменьшить воспаление. Надежный источник рыбьего жира, надежный источник липоевой кислоты и надежный источник куркумина - все они связаны с уменьшением воспаления - хотя, чтобы сказать наверняка, необходимо провести дополнительные исследования, особенно в отношении рыбьего жира. Некоторые специи также могут помочь при хронических воспалениях и воспалительных заболеваниях, включая имбирь, чеснок и кайенский перец, но, опять же, необходимо провести дополнительные исследования оптимальной дозировки и окончательных утверждений.

Изменения в образе жизни. Похудение (если ваш врач рекомендует это), увеличение физической активности и диетические изменения (например, диета с низким гликемическим индексом и снижение потребления насыщенных жиров) - все это помогает снизить воспаление.

Как диета влияет на хроническое воспаление?

То, что вы едите, может сыграть как положительную, так и отрицательную роль в лечении хронического воспаления.

Еда, чтобы поесть

Известно, что различные продукты обладают противовоспалительными свойствами. К ним относятся продукты с высоким содержанием антиоксидантов и полифенолов, например:

оливковое масло

листовая зелень, такая как капуста и шпинат

помидоры

жирная рыба, такая как лосось, сардины и скумбрия

орехи

фрукты, особенно вишня, черника и апельсины

Если ваш врач или диетолог порекомендовали вам изменить свои привычки в еде, подумайте о том, чтобы поговорить с ними о средиземноморской диете. Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что участники, соблюдающие эту диету, имели более низкие маркеры воспаления.

Продукты, которых следует избегать

Известно, что следующие продукты усиливают воспаление у некоторых людей:

рафинированные углеводы, такие как белый хлеб и выпечка

жареные продукты, например, картофель фри

обработанное мясо, например хот-доги и колбасы

Если вы пытаетесь уменьшить хроническое воспаление, врач может порекомендовать вам уменьшить потребление этих продуктов. Не обязательно полностью их устранять, но старайтесь есть их только изредка.