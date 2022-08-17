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Хозяйки никогда так не делают: 5 вещей на кухне, из-за которых можно попасть в беду

17 августа 2022, 22:08

Приметы для кухни, которые принесут удачу и отпугнут беду.

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Приметы про кухню / pixabay

Каждая хозяйка мечтает иметь в доме удачу, прибыль и достаток. Чтобы не привлечь в свою жизни беды и разочарования, нельзя нарушать эти запреты.

Эксперты говорят, что кухня - это очаг дома. На кухне мы можем проводить больше всего времени и это место самое энергетическое из всех.

Многие наши предки годами следили за привычками и приметами, и теперь названы всего 5 вещей для кухни, которые могут принести опасность в вашу жизнь.

Что нельзя делать на кухне

Никогда не сидите на кухонном столе. Если вы будете сидеть на столе, денег вам никогда не заработать. Верили, что кухонный стол - магия в доме. Если пренебрегать им, то можно остаться голодным.

Пустая посуда на кухне. Чтобы не разрушить всю энергетику в доме, пустую посуду нельзя оставлять на столе. Это касается чашек, бокалов, рюмок, тарелок.

Никогда не оставляйте стол без скатерти или салфеток, даже во время посиделок с друзьями. Если ослушаться запрета, все ваши успехи и начинания не принесут желаемого. А еще, под скатертью храните всегда пару монеток, но так, чтобы их никто не видел и не трогал.

Чужая посуда. Не отдавайте и не приносите в дом чужую посуду. Это ваши деньги, энергия и удача. Такие вещи должны быть исключительно на своих местах. Если вам дали полную тарелку, то и отдавать посуду тоже следует полную, тогда вы сбережете благополучие.

Не храните в доме битую и с осколками посуду. Бедность, ссоры и скандалы не будут покидать ваше гнездышко.

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