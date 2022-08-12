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Хозяйки добавляют подсолнечное масло при стирке: как работает "бабушкин" лайфхак

12 августа 2022, 11:58

Способ на первый взгляд кажется неразумным, но это работает.

Стирка, растительное масло
Стирка, растительное масло / скриншот, pixabay.com

Использовать растительное масло при стирке кажется настоящим сумасшествием, но многие с вами не соглашаться.

Этот "бабушкин" лайфках избавит вас от нужды покупать магазинные средства. Полотенца из-за частого использования быстро становятся серыми, появляются пятна, которые крайне сложно вывести.

Вернуть полотенцам первоначальный вид можно, постирав их с подсолнечным маслом.

Способ на первый взгляд кажется неразумным, но это работает.

Рецепт с растительным маслом для стирки кухонных полотенец

Для приготовления смеси для стирки необходимо:

  • 5–6 литров горячей воды;
  • 2 ст. л. подсолнечного масла;
  • 1 ст. горчичного порошка;
  • 1 ст. л. уксуса.

Процесс отбеливания:

  1. Для начала нужно налить воду в ведро или таз (температура воды около 60 градусов).
  2. Далее, добавить все заранее приготовленные ингредиенты: подсолнечное масло, горчицу и уксус.
  3. В раствор, который получился у нас, положить полотенца, после чего закрыть ведро крышкой.
  4. Процесс отбеливания длится 12 часов, то есть всё это время изделия должны быть в растворе.
  5. По истечении этого времени прополоскать полотенца 4 раза.

Полоскать изделия нужно, чередуя холодную и горячую воду.

Сначала отбеливание, потом стирка

Для приготовления отбеливающей смеси необходимы следующие составляющие:

  • Крутой кипяток.
  • 3 ст. л. подсолнечного масла.
  • 3 ст. л. стирального порошка.
  • 3 ст. л. отбеливателя (желательно сухого).
  • 3 ст. л. соды.

Все ингридиенты необходимо в тазу или ведре, после чего поместить кухонные полотенца в раствор и оставить их на ночь. Утром их нужно достать и забросить в стиральную машину. Полоскать лучше не один раз, а два, так как отбеливатель входит в состав раствора.

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подсолнечное масло лайфхак
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