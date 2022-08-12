Хозяйки добавляют подсолнечное масло при стирке: как работает "бабушкин" лайфхак

Способ на первый взгляд кажется неразумным, но это работает.
Использовать растительное масло при стирке кажется настоящим сумасшествием, но многие с вами не соглашаться.
Этот "бабушкин" лайфках избавит вас от нужды покупать магазинные средства. Полотенца из-за частого использования быстро становятся серыми, появляются пятна, которые крайне сложно вывести.
Вернуть полотенцам первоначальный вид можно, постирав их с подсолнечным маслом.
Способ на первый взгляд кажется неразумным, но это работает.
Рецепт с растительным маслом для стирки кухонных полотенец
Для приготовления смеси для стирки необходимо:
- 5–6 литров горячей воды;
- 2 ст. л. подсолнечного масла;
- 1 ст. горчичного порошка;
- 1 ст. л. уксуса.
Процесс отбеливания:
- Для начала нужно налить воду в ведро или таз (температура воды около 60 градусов).
- Далее, добавить все заранее приготовленные ингредиенты: подсолнечное масло, горчицу и уксус.
- В раствор, который получился у нас, положить полотенца, после чего закрыть ведро крышкой.
- Процесс отбеливания длится 12 часов, то есть всё это время изделия должны быть в растворе.
- По истечении этого времени прополоскать полотенца 4 раза.
Полоскать изделия нужно, чередуя холодную и горячую воду.
Сначала отбеливание, потом стирка
Для приготовления отбеливающей смеси необходимы следующие составляющие:
- Крутой кипяток.
- 3 ст. л. подсолнечного масла.
- 3 ст. л. стирального порошка.
- 3 ст. л. отбеливателя (желательно сухого).
- 3 ст. л. соды.
Все ингридиенты необходимо в тазу или ведре, после чего поместить кухонные полотенца в раствор и оставить их на ночь. Утром их нужно достать и забросить в стиральную машину. Полоскать лучше не один раз, а два, так как отбеливатель входит в состав раствора.
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