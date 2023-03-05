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"Хотят совершить что-то неожиданное": астролог назвала новые города, где будет "месиво"

5 марта 2023, 16:45
Астролог рассказала, когда могут освободить Краматорск и Северодонецк. Гороскоп на неделю для Украины с 6 по 12 марта.
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Война в Украине / 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, goodfon

С 6 марта украинские военные будут сражаться с неожиданными атаками оккупантов. Как говорит астролог Яна Тимощук всю неделю, до 12 марта, Россия начнет устраивать неожиданности.

"Украина планирует определенные цели по реализации. Очень много людей находится в ограничении в оккупированных областях. На многое мы не обращаем внимания. Выпадает карта "Смерти" на этой неделе - у нас могут быть потери. Также есть карта "Солнца" - многое удастся решить. Враг пытается совершить что-то неожиданное", - говорит астролог в прогнозе на неделю, передает Главред.

По словам астролога, идет обучение наших войск. Будет также новое сотрудничество и союзы.

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Кто такая Яна Тимощук

Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 марта для Украины

Бахмут

"Ситуация там сложнейшая. Сейчас мы имеем защиту многих моментов и окружение. Мы, как будто заперты в клетку там. Все очень-очень сложно. На данной территории (Бахмуте - ред.) не можем иметь никаких подвижек. Но, шансы достаточно велики все это поменять. Если будет достаточно оружия", - говорит астролог.

Мелитополь

"Там будут потери. Может быть какая-то новость из-за границы", - отметила Тимощук.

Краматорск

"Абсолютная заморозка ситуации. Ситуация тупиковая, и пока никакого развития для нас нет", - говорится в прогнозе, передает Главред.

Запорожье

"Будут какие-то провокации на атомной станции. Карта "3 Мечей" - это минимум три сильных прилета, могут быть по жилым домам. Если есть обезопасить свои семьи, нужно об это подумать", - сказала Тимощук.

Суммы

"Идет активизация у границ. Сильных ударов не видно. Сохранение жизни и территории людей есть, но провокации будут постоянно", - отмечает астролог.

Днепр

"В городе могут быть неожиданные удары, то чего мы не ждем. Карта "7 Мечей" указывает на подлости", - добавила астролог.

Чернигов

"В середине недели могут произойти взрывы. Не совсем позитивная для нас информация", - сказала Тимощук.

Киев

"Защита Киева очень большая. Мы можем отбивать атаки и на это есть способность у ВСУ", - добавляет астролог.

Кривой Рог

"Сильная идет энергетика по городу. Может быть опасность воды", - говорится в прогнозе.

Херсон

"В Херсоне идет не развитие ситуации, все тормозится. Очень многие люди переезжают", - говорит астролог.

Харьков

"У оккупантов еще будут заходы на Харьковскую область. Это у них в планах на будущее. Будет удержание многих позиций. Будут устраивать провокации", - заявила Тимощук.

Новая Каховка

"В этом городе еще будет сильная борьба", - отмечается в прогнозе на неделю.

Житомир

"В Житомире может быть провокация огня", - сказала Яна Тимощук.

Северодонецк

"К сожалению, в ближайшее время не видно освобождения. Больше показывает в летнее время. Возможно освобождение будет после июля", - добавляет астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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