"Хотят совершить что-то неожиданное": астролог назвала новые города, где будет "месиво"

С 6 марта украинские военные будут сражаться с неожиданными атаками оккупантов. Как говорит астролог Яна Тимощук всю неделю, до 12 марта, Россия начнет устраивать неожиданности.
"Украина планирует определенные цели по реализации. Очень много людей находится в ограничении в оккупированных областях. На многое мы не обращаем внимания. Выпадает карта "Смерти" на этой неделе - у нас могут быть потери. Также есть карта "Солнца" - многое удастся решить. Враг пытается совершить что-то неожиданное", - говорит астролог в прогнозе на неделю, передает Главред.
По словам астролога, идет обучение наших войск. Будет также новое сотрудничество и союзы.
Кто такая Яна Тимощук
Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.
Гороскоп на неделю с 6 по 12 марта для Украины
Бахмут
"Ситуация там сложнейшая. Сейчас мы имеем защиту многих моментов и окружение. Мы, как будто заперты в клетку там. Все очень-очень сложно. На данной территории (Бахмуте - ред.) не можем иметь никаких подвижек. Но, шансы достаточно велики все это поменять. Если будет достаточно оружия", - говорит астролог.
Мелитополь
"Там будут потери. Может быть какая-то новость из-за границы", - отметила Тимощук.
Краматорск
"Абсолютная заморозка ситуации. Ситуация тупиковая, и пока никакого развития для нас нет", - говорится в прогнозе, передает Главред.
Запорожье
"Будут какие-то провокации на атомной станции. Карта "3 Мечей" - это минимум три сильных прилета, могут быть по жилым домам. Если есть обезопасить свои семьи, нужно об это подумать", - сказала Тимощук.
Суммы
"Идет активизация у границ. Сильных ударов не видно. Сохранение жизни и территории людей есть, но провокации будут постоянно", - отмечает астролог.
Днепр
"В городе могут быть неожиданные удары, то чего мы не ждем. Карта "7 Мечей" указывает на подлости", - добавила астролог.
Чернигов
"В середине недели могут произойти взрывы. Не совсем позитивная для нас информация", - сказала Тимощук.
Киев
"Защита Киева очень большая. Мы можем отбивать атаки и на это есть способность у ВСУ", - добавляет астролог.
Кривой Рог
"Сильная идет энергетика по городу. Может быть опасность воды", - говорится в прогнозе.
Херсон
"В Херсоне идет не развитие ситуации, все тормозится. Очень многие люди переезжают", - говорит астролог.
Харьков
"У оккупантов еще будут заходы на Харьковскую область. Это у них в планах на будущее. Будет удержание многих позиций. Будут устраивать провокации", - заявила Тимощук.
Новая Каховка
"В этом городе еще будет сильная борьба", - отмечается в прогнозе на неделю.
Житомир
"В Житомире может быть провокация огня", - сказала Яна Тимощук.
Северодонецк
"К сожалению, в ближайшее время не видно освобождения. Больше показывает в летнее время. Возможно освобождение будет после июля", - добавляет астролог.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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