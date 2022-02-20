УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Хотите похудеть – больше спите: ученые объяснили, как сон влияет на вес

20 февраля 2022, 02:17
Прослушать новость
Остановить

Если увеличить продолжительность сна на час, можно "научить" свой организм потреблять меньше калорий.

false
Ученые обнаружили связь между продолжительностью сна и весом человека / ua.depositphotos.com

Если человек увеличит свой качественный ночной сон на час или более, его организм будет нуждаться в потреблении меньшего количества калорий в течение дня. Проще говоря, человеку меньше будет хотеться есть и он сможет наладить свое питание, что поможет избавиться от лишнего веса.

К таким выводам пришли ученые из США, которые провели исследование среди взрослых людей с избыточным весом, пишет The Guardian.

Ученые считают, что увеличение времени сна может помочь человеку потерять приблизительно 12 кг избыточного веса в течение 3 лет, при этом не меняя рацион питания и количество физических упражнений.

Как объяснила доктор Эсра Тасали из центра сна Чикагского университета, можно помочь себе избавиться от лишнего веса, если сохранять здоровую привычку сна на протяжении длительного времени.

"Многие люди упорно трудятся, чтобы найти способы уменьшить потребление калорий и похудеть, но просто более длительный сон может быть эффективным", – отметила она.

Реклама

Исследование не было направлено конкретно на то, как сон влияет на потребление калорий и вес человека, однако во время него ученым удалось обнаружить именно такую особенность.

Участниками исследования стали 80 взрослых людей в возрасте от 21 до 40 лет с лишним весом. Уже через две недели эксперимент показал, что они уменьшили потребление калорий после того, как изменили свой режим сна. При этом они продолжали питаться так, как привыкли, и не меняли количество физических упражнений.

Напомним, ранее эксперт объяснила, почему вредно отсыпаться на выходных. Позволять себе поспать дольше время от времени-нормально, однако не следует превращать это в привычку. Ведь "наверстывание" сна в выходные часто только усугубляет плохие циклы сна и может привести к бессоннице.

Также ранее Главред рассказывал, как недостаток воды влияет на качество сна. Если в организме регулярно не хватает воды, это может привести к серьезным нарушениям.

Вас также может заинтересовать:

viber
лишний вес сон похудение
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Делаем красивый дом: 3 секрета, которые помогут создать нестареющий интерьерДелаем красивый дом: 3 секрета, которые помогут создать нестареющий интерьер Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2022: Близнецам - деньги, Девам – козни недругов, Стрельцам – семейные проблемыГороскоп на сегодня, 19 февраля 2022: Близнецам - деньги, Девам – козни недругов, Стрельцам – семейные проблемы Украине пора начинать подсчет убытковУкраине пора начинать подсчет убытков Россия перебросила к границе вертолеты и боевую группу с танками: обнародованы снимкиРоссия перебросила к границе вертолеты и боевую группу с танками: обнародованы снимки Налетит ураган и заметет снегом: в Украину идет опасная погодаНалетит ураган и заметет снегом: в Украину идет опасная погода
02:42

Белый яд: эксперты рассказали, как употреблять значительно меньше соли

02:17

Хотите похудеть – больше спите: ученые объяснили, как сон влияет на вес

01:36

Доллар "идет на взлет": эксперт раскрыл сценарий резкого подорожанияВидео

01:15

Кардиолог назвала новый продукт, очень опасный для сердца

00:51

Приметы на 20 февраля: что нельзя делать в день Луки и как не попасть в бедуВидео

Реклама
00:19

Гороскоп на сегодня, 20 февраля 2022: Ракам – удачное совпадение, Львам – деньги, Девам – интригиВидео

00:02

МАУ увеличит количество рейсов из-за массовых остановок полетов

19 февраля, суббота
23:27

Почему после коронавируса выпадают волосы: ответ Минздрава

23:06

Зеленский обсудил с Макроном обострение на Донбассе

22:38

Увезу тебя я в тундру: "эвакуированных" из ОРДЛО переселяют в Мурманскую область

22:06

США подтвердил планы РФ атаковать Украину и раскрыли сценарий вторженияВидео

21:36

РФ готовит теракты на Донбассе для ввода войск под видом "миротворцев" - ЗалужныйВидео

21:26

Юрий Романенко. Зеленский вмазал в Мюнхене Будапештским меморандумомВидеоблоги

21:23

У Зеленского резко отреагировали на обвинения России в "обстрелах"

21:19

От призыва Зеленского по "Будапешту" чуда ожидать не стоит, но ход хорошиймнение

21:05

Речь Зеленского в Мюнхене: Украина громогласно прижимает США к стенкемнение

21:04

Зеленский заверил, что Украина в любом случае будет защищать свою землю

20:48

"Нет оружия и безопасности": Зеленский поставил под сомнение Будапештский меморандумВидео

20:47

Мощная речь президента в Мюнхенемнение

20:32

Кто-то врет: Украина хочет мира, а Россия не хочет нападать - ЗеленскийВидео

Реклама
20:20

"Сами у себя взрывают": Зеленский разнес дикий фейк РФ о снарядах из УкраиныВидео

20:01

5 блестящих многослойных женских стрижек 2022, которые добавляют волосам невероятного объемаФото

19:46

Зеленский призвал "сказать правду" о вступлении Украины в НАТОВидео

19:39

Украина ближе к достижению своих целей в войне, нежели Кремль своихмнение

19:38

"Лучше бы пересидели в подвалах": к эвакуации из ОРДЛО людей в России не подготовились

19:29

"В РФ будут плакать по своим сыновьям": Джонсон жестко предупредил ПутинаВидео

19:25

Обстрелы на Донбассе: за день погибло двое бойцов ВСУ, в том числе разведчик

18:46

"Ложиться в гробы украинцы не будут": Зеленский потребовал от Запада "дешевых" денегВидео

18:44

Кулеба призвал "тройку" ОБСЕ срочно посетить Украину

18:29

Зеленский снова предложил Путину провести переговорыВидео

18:07

Нереально повезет с деньгами в марте 2022: названы 5 счастливчиков гороскопаВидео

17:59

На Донбассе боевики готовят кровавые теракты: в ГУР назвали список предприятийВидео

17:14

Арахамия с группой нардепов и западных журналистов попал под обстрел боевиков на Донбассе

17:09

Угроза "смерти" Будапештского меморандума и упрек Западу: что говорил Зеленский в МюнхенеВидео

16:55

Прогноз магнитных бурь на март 2022: опасные дни и полезные советыВидео

16:46

Украина опровергла фейк РФ об обстреле российской территорииВидео

16:12

В России заявили о взрыве второго снаряда за день в Ростовской областиВидео

16:10

"Помидоры за 79 грн, бананы за 31 грн": эксперты объяснили, почему дорожают фрукты и овощи

15:58

Наемников Вагнера перебросили в Донецк для подрыва жилых домов – разведкаВидео

15:45

Гороскоп на март 2022 года для Весов: много работы, повышение и романтическое знакомствоВидео

Реклама
15:39

У Байдена пригрозили РФ мгновенными санкциями в случае вторжения в УкраинуВидео

15:24

Боевики обстреляли собственные позиции на Донбассе – заявление украинских военныхВидео

15:23

Бряцанье оружием: Путин с Лукашенко под рапорт Шойгу понаблюдали за ракетными учениями

15:08

Самый вкусный красный борщ с одним секретным ингредиентом, который сделает блюдо насыщенно краснымВидео

14:50

Угроза нападения России на Украину: Зеленский в Мюнхене встретился с Джонсоном

14:41

Россия составила списки тех, кого нужно арестовать и убить в Украине после вторжения – Foreign PolicyВидео

14:41

"Записали видосик": в ОГП раскрыли постановку "эвакуационного видео" боевиковВидео

14:25

Приехали в никуда, детский плач, ни еды, ни туалетов: вывезенные жители ОРДО пожаловались на условия в РФ

13:44

"Весь Мариуполь не спал": россияне и боевики ударили из тяжелого оружия по ПриазовьюВидео

13:35

"Получит еще больше НАТО на своих границах": Столтенберг жестко предостерег РФ не лезть к УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять