Хотите похудеть – больше спите: ученые объяснили, как сон влияет на вес

Ученые обнаружили связь между продолжительностью сна и весом человека / ua.depositphotos.com

Если человек увеличит свой качественный ночной сон на час или более, его организм будет нуждаться в потреблении меньшего количества калорий в течение дня. Проще говоря, человеку меньше будет хотеться есть и он сможет наладить свое питание, что поможет избавиться от лишнего веса.

К таким выводам пришли ученые из США, которые провели исследование среди взрослых людей с избыточным весом, пишет The Guardian.

Ученые считают, что увеличение времени сна может помочь человеку потерять приблизительно 12 кг избыточного веса в течение 3 лет, при этом не меняя рацион питания и количество физических упражнений.

Как объяснила доктор Эсра Тасали из центра сна Чикагского университета, можно помочь себе избавиться от лишнего веса, если сохранять здоровую привычку сна на протяжении длительного времени.

"Многие люди упорно трудятся, чтобы найти способы уменьшить потребление калорий и похудеть, но просто более длительный сон может быть эффективным", – отметила она.

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Исследование не было направлено конкретно на то, как сон влияет на потребление калорий и вес человека, однако во время него ученым удалось обнаружить именно такую особенность.

Участниками исследования стали 80 взрослых людей в возрасте от 21 до 40 лет с лишним весом. Уже через две недели эксперимент показал, что они уменьшили потребление калорий после того, как изменили свой режим сна. При этом они продолжали питаться так, как привыкли, и не меняли количество физических упражнений.

Напомним, ранее эксперт объяснила, почему вредно отсыпаться на выходных. Позволять себе поспать дольше время от времени-нормально, однако не следует превращать это в привычку. Ведь "наверстывание" сна в выходные часто только усугубляет плохие циклы сна и может привести к бессоннице.

Также ранее Главред рассказывал, как недостаток воды влияет на качество сна. Если в организме регулярно не хватает воды, это может привести к серьезным нарушениям.

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