Хотели миллионы, имели единицы: культовые вещи СССР, о которых мечтал каждый

Эти пять вещей стали символами своего времени, но пользовались ими далеко не все.

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Культовые вещи СССР, которые хотел каждый / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Воспоминания о вещах CCCР у многих всегда вызывают ностальгию и теплые чувства, но многие из них так и не сумели ими обзавестись из-за дефицита или нехватки денег.

Мы напомним 5 вещей из СССР, которые в свое время стали культовыми.

Велосипед "Турист" - мечта каждого школьника

В CCCР велосипед "Турист" был неотъемлемой частью детства и мечтой каждого школьника. Этот надежный и прочный велосипед был символом свободы и приключений на дорогах.

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Радиоприемник "Весна"

Радиоприемник "Весна" был настоящим сокровищем в каждом доме CCCР. Он позволял прослушивать любимые музыкальные программы, новости и рассказы о мире, открывая окно в широкий мир информации.

Киноаппарат "Кварц"

Он был незаменимым компаньоном для тех, кто хотел запечатлеть свои важные моменты. Этот культовый аппарат позволял снимать качественное кино и создавать незабываемые воспоминания.

Автомагнитофон "Аллегро"

Он был мечтой каждого автолюбителя. Он позволял наслаждаться любимой музыкой во время поездок, создавая особую атмосферу и музыкальное сопровождение на дороге.

Чебурашка и Крокодил Гена

Они были не только популярными персонажами советского мультфильма, но и желанными сувенирами для детей и взрослых. Их милые образы и истории стали символом добра и дружбы, и каждый хотел иметь их в своей коллекции.

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