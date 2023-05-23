УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Хотели миллионы, имели единицы: культовые вещи СССР, о которых мечтал каждый

Сергей Кущ
23 мая 2023, 01:31
21
Эти пять вещей стали символами своего времени, но пользовались ими далеко не все.
Культовые вещи СССР, которые хотел каждый
Культовые вещи СССР, которые хотел каждый / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Воспоминания о вещах CCCР у многих всегда вызывают ностальгию и теплые чувства, но многие из них так и не сумели ими обзавестись из-за дефицита или нехватки денег.

Мы напомним 5 вещей из СССР, которые в свое время стали культовыми.

Велосипед "Турист" - мечта каждого школьника

В CCCР велосипед "Турист" был неотъемлемой частью детства и мечтой каждого школьника. Этот надежный и прочный велосипед был символом свободы и приключений на дорогах.

видео дня

Радиоприемник "Весна"

Радиоприемник "Весна" был настоящим сокровищем в каждом доме CCCР. Он позволял прослушивать любимые музыкальные программы, новости и рассказы о мире, открывая окно в широкий мир информации.

Киноаппарат "Кварц"

Он был незаменимым компаньоном для тех, кто хотел запечатлеть свои важные моменты. Этот культовый аппарат позволял снимать качественное кино и создавать незабываемые воспоминания.

Автомагнитофон "Аллегро"

Он был мечтой каждого автолюбителя. Он позволял наслаждаться любимой музыкой во время поездок, создавая особую атмосферу и музыкальное сопровождение на дороге.

Чебурашка и Крокодил Гена

Они были не только популярными персонажами советского мультфильма, но и желанными сувенирами для детей и взрослых. Их милые образы и истории стали символом добра и дружбы, и каждый хотел иметь их в своей коллекции.

Вам может быть интересно:

СССР интересные новости
Реклама

Главное за день

Америка передаст Украине истребители F-16 в ближайшие месяцы - Госдеп США

Америка передаст Украине истребители F-16 в ближайшие месяцы - Госдеп США

22:31 Украина
ВСУ возьмут Бахмут в полуокружение и будут расстреливать российские части, как в тире - Свитан

ВСУ возьмут Бахмут в полуокружение и будут расстреливать российские части, как в тире - Свитан

22:01 Украина
Украину зальет дождями: синоптики предупредили о сильнейшем шторме и грозе

Украину зальет дождями: синоптики предупредили о сильнейшем шторме и грозе

20:35 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

02:20

"Пошел добровольцем": на войне погиб режиссер телеканала Малятко TV Иван Кузьминский

01:31

Хотели миллионы, имели единицы: культовые вещи СССР, о которых мечтал каждый

00:51

Денег будет немерено: что нужно положить в кошелек 23 мая, приметы и что нельзя делатьВидео

00:17

"Россияне освобождают РФ": Жданов заявил, что в стране-агрессоре началась гражданская войнаВидео

22 мая, понедельник
23:58

Настоящее райское наслаждение: как сделать так, чтобы в доме воцарился божественный аромат

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

23:30

Почему нельзя "приводити приклад" и "задавати питання": языковед рассказал о типичной ошибкеВидео

23:10

Какие платья будут в моде летом 2023: 5 вариантов сказочной красоты на каждый день

23:04

"Украина имеет право": в США впервые отреагировали на события в Белгородской областиВидео

22:51

Охрип и потерял голос: у Петросяна серьезные проблемы со здоровьемВидео

Реклама
22:43

Футболист Александр Зинченко и журналистка Влада Седан станут родителями во второй разВидео

22:31

Америка передаст Украине истребители F-16 в ближайшие месяцы - Госдеп СШАВидео

22:18

"Будут умирать там до последнего": Жданов заявил ,что "вагнеровцы" не смогут выйти из БахмутаВидео

22:12

"Освобождение" БНР: Евгений Клопотенко подыскивает в Белгороде площадь под ресторанВидео

22:01

ВСУ возьмут Бахмут в полуокружение и будут расстреливать российские части, как в тире - СвитанВидео

21:39

Что нельзя одевать 24 мая, чтобы весь год проблем не иметь: приметы и что нельзя делатьВидео

20:35

Украину зальет дождями: синоптики предупредили о сильнейшем шторме и грозеВидео

20:17

Впервые за долгое время: Ольга Фреймут засветила младших детей

20:12

"Анонсировать есть что": в ВСУ рассказали о новом "сюрпризе" для оккупантов под БахмутомВидео

19:48

"По возможности атакуем": ВСУ продвинулись под Бахмутом, ЧВК Вагнер почти уничтожена - ЧереватыйВидео

19:48

Нам выпал уникальный шансмнение

Реклама
19:47

Паника наступила: Россия срочно эвакуирует хранилище ядерных боеприпасов в Белгородской областиВидео

19:14

"Будет там до последнего": Злата Огневич показала редкое фото отца, который сейчас на фронте

19:09

Землю накрывает 5-бальная магнитная буря: названы опасные для здоровья датыВидео

18:53

Арестовича застукали на пляже в Израиле - СМИВидео

18:47

Смута на Белгородщине открыла сезон интересных событий в Россиимнение

18:25

Ему было всего 23 года: под Бахмутом погиб молодой чемпион Украины по легкоатлетике

18:19

Лорак призвала помогать "российским" детям, которые пострадали от "украинских снарядов"

18:15

Франция приостановила сотрудничество с РФ по Кавказу из-за агрессии россиян в Украине

18:09

"Беги отсюда, всех своих спасай": в Сеть слили последнюю переписку мужа Дианы Гурцкой перед смертью

17:45

Шольц сделал странное заявление относительно вступления Украины в НАТОВидео

17:34

Сложная оптическая иллюзия: нужно найти на картинке 4 животных за 15 секунд

17:05

Подоляк четко ответил, причастна ли Украина к событиям в Белгородской областиВидео

16:52

Огромные очереди, пробки и паника: россияне массово бегут из БелгородаВидео

16:52

В ближайшее время Бахмут будет освобожден - подполковник ГУРВидео

16:49

По примеру Израиля: США могут стать основным гарантом безопасности Украины – WSJ

16:39

Блогерша на фестивале в Каннах облилась "кровью" в поддержку Украины: охрана выгнала ееВидео

16:26

Легион свобода России и РДК освободили Гору-Подол и штурмуют Грайворон на БелгородщинеВидео

16:19

Летел бомбить украинцев: ВСУ одним ударом уничтожили российский вертолет Ми-24Видео

16:05

Освобождение Белгородщины добровольцами: у Путина закатили истерику

15:53

БНР может стать первой в списке "территориальных утрат" Россиимнение

Реклама
15:46

"Сошел с ума": Васильева набросилась на Сан Саныча из "Сватов" из-за Украины

15:41

Никаких морщин и дряблой кожи: 3 маски из яйца для подтяжки лица

15:41

Оля Полякова впервые серьезно рассказала про трещину в браке с мужемВидео

15:40

Лунный календарь стрижек и красоты на июнь 2023: все самые удачные дниВидео

15:12

Прорыв границы и разведка боем: добровольцы наступают на Белгород – Пономарев

15:03

Легион Свобода России и РДК проводят операцию в Белгородской области для защиты украинцев – ГУРВидео

14:29

"Колоссальные цифры": в ГУР подтвердили заявление Байдена о потерях россиян в БахмутеВидео

14:28

Задача для гениев: только люди с высоким IQ могут заметить ошибку на изображении белого медведя

14:16

Ополчение России заехало на военной технике на КПП в Белгородской областиВидео

14:14

Добровольцы освобождают Белгородщину и поднимают оппозиционные флаги над городами РФ

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять