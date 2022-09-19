Хоть зубами выгрызай: как быстро отмыть чашку от следов чая и кофе

Чем отмыть чашку от следов чая и кофе / скриншот

Практически каждый в своей жизни забывал помыть чашку после чаепития или употребления кофе, после чего мучался, пытаясь вымыть желтый (а временами и черный) налет.

Главред разбирался, как и чем лучше всего очистить чашки и кружки от налета и разводов.

Сода

К соде добавьте несколько капель воды, чтобы образовалась кашица, и можно потереть стенки чашек.

В кружку наливаем теплую воду и добавляем несколько чайных ложек соды, оставляем на 5 минут, ополаскиваем чистой водой.

Лимонный сок

С помощью лимонной кислоты получится оттереть чашки из фарфора от следов кофе и чая.

1 ч. л. лимонки засыпаем в чашку и заливаем горячей водой, оставляем до полного остывания воды, ополаскиваем.

Уксус

В 200 мл воды растворяем 1 ст. л. уксуса и готовым раствором моем посуду.

Зубная паста

Идеальное средство для удаления налета и даже застарелых пятен от чая или кофе на чашках это зубная паста. Она действует бережно и мягко, не повреждая и не царапая керамику или хрупкий фарфор. Все, что необходимо это просто нанести ее на загрязненное место, оставить на 10 минут, а затем смыть водой и губкой.

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